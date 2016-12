La LFP denuncia l'espai d'animació

La LFP va fer pública ahir la denúncia que ha fet davant del comitè de competició de la FEF i la comissió antiviolència de diversos càntics ofensius i de l'exhibició d'una pancarta, igualment ofensiva, que diumenge passat es van poder escoltar i veure a la graderia del Camp Nou durant la disputa del derbi català entre el Barça i l'Espanyol. L'organisme concreta que la pancarta i els càntics que es van emetre des de “la grada de darrere de la porteria del gol nord, en els sectors 45, 46 i 47”, la zona corresponent a l'espai d'animació, que diversos mitjans de comunicació ho van recollir i que el mateix FC Barcelona els va condemnar des del seu lloc web “reconeixent, per tant, la veracitat dels fets”.

En aquest sentit, cal subratllar que dilluns al vespre el portaveu de la junta directiva, Josep Vives, va explicar que els responsables dels diversos grups que formen l'espai d'animació han estat citats per analitzar els fets, i que dimarts, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, es va disculpar. “Ho lamentem molt i demanem perdó als que s'hagin sentit ofesos. No és el nostre tarannà, el Barça és una altra cosa. Ja hem pres decisions”, va dir.

D'altra banda, la LFP puntualitza que “el comportament de la resta d'espectadors presents a l'estadi va ser absolutament correcte i que els fets descrits anteriorment sempre es van produir tots a la zona esmentada anteriorment, i únicament per part dels aficionats d'aquest sector”. Finalment, l'escrit de la LFP recull les mesures de prevenció de la violència adoptades pel FC Barcelona en el derbi de diumenge, entre les quals hi ha el control exhaustiu i el registre dels aficionats, així com l'emissió de missatges instant al joc net i l'esportivitat.