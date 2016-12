Tràmit d'autoestima

Resulta estrany mirar al darrere i no veure a Piqué iniciar jugada donant criteri en la sortida de pilota o manar en defensa si van maldades, resulta estrany mirar a zona de tres quarts i no veure a Iniesta tocant i tocant fins arribar a hipnotitzar al rival o filtrant una d'aquelles passades verticals seves, a l'abast només d'un virtuós, resulta estrany mirar a l'àrea rival i no veure a cap dels tres montres de la MSN fent trapelleries, deixant algun dels seus detalls per a la videoteca i divertint-se en definitiva jugant a futbol. Res d'això va veure's ahir al Camp Nou. Tampoc va ser necessari per passar ronda. Coses de la copa a aquestes alçades inicials de la pel·lícula. Descans merescut per tots cinc, descans per a l'autoritat, l'elegància i el somriure d'aquest Barça. L'equip en va tenir prou ahir amb la versió B. Fa unes setmanes al José Rico Pérez, els actors secundaris no van passar de l'empat a un que va permetre a l'Hércules arribar al partit d'ahir viu en l'eliminatòria, però ahir, amb la lliçó apresa, el guió no es va repetir i l'equip de Luis Enrique va fer bons els pronòstics amb relativa solvència. Poc a veure va tenir també la imatge d'aquell Hércules de primera divisió que va ser capaç de sorprendre al Barça al Camp Nou per 0-2 fa sis anys amb un doblet de Nelson Valdez, amb la imatge mostrada per aquest Hércules de Tevenet que segurament té entitat per acabar disputant l'ascens a segona divisió però al qual li va quedar gran ahir el Camp Nou. El Barça va tirar d'orgull propi i de resolució en els metres finals per golejar. El vigent campió de copa estarà als vuitens de final.

El partit d'ahir va ser un tràmit útil per a l'autoestima d'alguns noms propis. Gol important per a Ivn Rakitic per al seu estat anímic, trio de gols important d'Arda Turan i gol transcendental per a Paco Alcácer. Hi ha gols que atorguen confiança, n'hi ha d'altres que treuen tones de pes de la motxilla. Hi ha gols que alliberen. Però més enllà de l'encert de cara a porteria, el partit d'ahir va servir perquè Samuel Umtiti continui agafant ritme competitiu després de la lesió, per veure a Denis i Rafinha agradant-se en la creació i per veure l'atreviment de Lucas Digne. Minuts positius també per Jasper Cillessen i Aleix Vidal.

Fins a set gols van veure's ahir a l'estadi. El més aplaudit, segurament el cinquè. No perquè signifiqués la maneta, si no per l'autor. Primer gol oficial de Paco Alcácer amb la samarreta del Barça. Posició segurament il·legal en el moment de la centrada de Rafinha, però rematada de cap impacable al fons de la xarxa. El de Torrent, n'hauria pogut fer un parell més, però la punteria ahir va portar el segell d'Arda. Hat-trick del turc contra el Gladbach fa dies a Europa i hat-trick ahir a la copa. Gol de cap, gol d'oportunisme i gol de talent posant la pilota a l'escaire. Gran Arda.

Sense el trident també hi ha alegria. El Barça estarà en el sorteig de demà divendres.