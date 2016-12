“Ha estat una gran nit per tancar l'any futbolístic”

“L'equip s'ha pres molt seriosament el partit, no només pel resultat de l'anada, sinó també pel que havíem vist de l'Hèrcules al seu camp, i ha costat, però hem tingut la paciència necessària, hem fet una bona circulació, els hem fet desgastar, i ja en la segona part hem trobat més espais, i hi ha jugadors que es reforcen individualment i també l'equip en l'aspecte col·lectiu”. D'aquesta manera va resumir Luis Enrique el duel d'ahir contra l'Hèrcules, del qual va afegir que havia estat “una gran nit per tancar l'any futbolístic”, a més de desitjar unes bones festes “a tots els culers, i especialment als que han vingut al Camp Nou”. Pel que fa als seus números en la copa –20 triomfs en 20 partits–, l'asturià va explicar que això “significa que l'equip és molt ambiciós i que hi ha molt de nivell”.

Del sorteig que es farà demà, el tècnic blaugrana també va fer el seu habitual pronòstic: “Segur que ens toca alguna cosa interessant, per mantenir la línia.” També va parlar del bon partit de Denis: “Ha estat en la bona línia de l'equip. No ha tingut la sort de trobar el gol però ens aporta moltes coses, en la línia dels típics interiors del Barça.” Ja en global, dels menys habituals, va explicar que “són minuts de competició i minuts interessants”, i de Paco Alcácer, va afirmar: “Tothom desitjava que marqués en partit oficial; el coneixem i no ens genera cap dubte.”

Robert Fernández

El secretari tècnic blaugrana, Robert Fernández, interrogat sobre possibles fitxatges, no ho va descartar: “Sempre estem oberts a poder reforçar l'equip i estem atents a qualsevol situació. Si podem millorar el que tenim, podem fitxar, i si no pot ser, doncs no ho farem.”

Paco Alcácer