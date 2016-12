El retrat de la nostàlgia

La foto de Cruyff i Peléen un trofeu Carranza és la preferida de Valls i recorda que la va poder fer gràcies a una fotografia de tennis

Existeix una generació de culers acostumats a guanyar, a celebrar, a veure imatges dels jugadors aixecant copes, però n'hi ha d'altres a qui encara els costa creure tot el que ha aconseguit el Barça en les últimes dècades. Aquests darrers seran els que s'emocionaran quan fullegin El meu Barça en blanc i negre. Els sentiments d'una època (Editorial Base), un llibre de fotografies de Xavi Valls, fotoperiodista retirat que durant dècades va seguir el Barça arreu del món per a la Revista Barcelonista. “En el llibre hi ha nostàlgia, els sentiment d'una època”, diu Valls de l'obra. L'autor ha volgut “reconèixer gent important però que no era coneguda” tot i que han dedicat la seva vida al Barça, com “el senyor Cusola, el conserge del vestidor; en Manolo González, un delegat molt eficient, que t'ajudava en tot el que podia; els metges del club, Àngel Mur pare i fill”. El meu Barça en blanc i negre és un recull de gairebé 400 fotografies fetes des del 1972 i fins al 1992, una època “en què no es guanyaven tants títols” però en què el contacte amb els futbolistes permetia als professionals de la comunicació mostrar a l'afició una realitat més enllà del joc.

Prova d'això són les imatges de Johan Neeskens afaitant-se a casa seva, o una de Pepito Ramos a punt de llicenciar-se en química en un laboratori amb una proveta. “Ara és impossible fer aquestes coses”, lamenta Valls, que explica detalladament una altra imatge curiosa del llibre que en l'actualitat és impensable. “Quan Krankl es va posar la samarreta del Barça en la seva presentació va dir que eren molt senzilles, i el Barça es va posar en contacte amb Meyba, que va fer diferents samarretes per triar el color definitiu, tenint en compte que amb la suor o la pluja els colors podien variar. I al llibre hi ha una foto en què es veuen Rifé i Anton Parera mullant les samarretes en galledes d'aigua”, recorda amb un somriure.

Panatta, Cruyff i Pelé