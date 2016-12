El Barça rep poques explicacions dels advocats

Dimarts, quan Josep Maria Bartomeu feia balanç de l'any 2016, es va saber que el TAS havia rebaixat la sanció que la FIFA havia imposat al Real Madrid per la contractació irregular de menors. Els blancs no podran fitxar durant una finestra i ja podran inscriure jugadors l'estiu vinent. El president del Barça es va emprenyar d'allò més després que el club català hagués de complir dues finestres de sanció i va dir que demanaria explicacions als advocats del despatx Pintó Ruiz & Del Valle, ja que havien defensat al TAS el recurs del Barça i també el del Real Madrid. Bartomeu fins i tot va dir que depenent de les explicacions rebudes es plantejarien demanar danys i perjudicis al mateix despatx d'advocats.

Dos dies després de la sentència del TAS que afavoreix el Real Madrid, poques són les explicacions que han rebut els membres de la junta directiva del Barça, lògic si es té en compte que els advocats han de guardar el secret dels temes tractats amb els seus clients i que el Real Madrid no ha donat permís que es parli sobre com ha estat la seva defensa.

La junta directiva sí que ha sabut del Barça que hi ha un parell de raons per les quals el TAS ha rebaixat la sanció al Real Madrid i no ho va fer amb el Barça. La principal és que el club blaugrana tenia cinc casos molt greus, cinc casos que eren gairebé indefensables, mentre que el Real Madrid només tenia un cas d'aquestes característiques. A més, el Barça també ha sabut que podria haver estat clau el fet que el Real Madrid es va posar de seguida al servei de la FIFA per solucionar el problema. En canvi, a la FIFA no va agradar que des del Barça es protestés, amb pancarta inclosa.