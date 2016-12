Assistència de rècord

Dels vuit partits que ha disputat el Barça al Camp Nou en lliga aquesta temporada, sis han estat en diferents horaris, però això no ha estat impediment perquè l'estadi hagi registrat unes, de moment, excel·lents xifres pel que fa a l'assistència. De fet, la mitjana actual, de 81.394 espectadors en aquests vuit partits de lliga disputats pel Barça com a local, és la millor dels últims anys en la lliga, i amb diferència. Supera les dels dos primers cursos amb Luis Enrique, que van millorar amb escreix les dels dos anteriors cursos, però també la millor de les temporades anteriors, que van ser els 79.191 espectadors de mitjana que es van registrar en la lliga 2010/11, la tercera amb Pep Guardiola a la banqueta, que va passar a la història per ser la del 5-0 al Madrid de José Mourinho.

Faltarà veure com evolucionen les xifres d'assistència fins a final de curs, ja que no s'ha d'oblidar que els dos rivals que atreuen més públic, com són el Madrid i l'Atlético, ja han passat per l'estadi en aquesta recta inicial del campionat, i que en els mesos d'hivern, com ara gener i febrer, també acostuma a descendir una mica l'assistència. De moment, però, l'afició del Barça tancarà el 2016 amb uns números impecables pel que fa a assistència a l'estadi. També hi influiran els horaris –en els partits a primera hora de la tarda l'entrada ha estat bona independentment del potencial del rival– i no hi ajudarà tampoc el fet que de les tres jornades d'aquí al final de lliga que s'han de disputar entre setmana, en les tres, contra l'Sporting, el Sevilla i l'Osasuna, el conjunt blaugrana jugarà com a local. Arribar viu al final del campionat també serà un factor determinant per mantenir aquesta excel·lent mitjana d'assistència registrada fins ara, que demostra que el Barça de Luis Enrique sí que enganxa el públic. I és que en cinc dels vuit partits de lliga a l'estadi, i de manera, a més, consecutiva, s'han superat els 80.000 espectadors –contra l'Atlético, el Deportivo, el Granada, el Màlaga i el Madrid– i si no ha passat més és perquè algun horari, com el del derbi que es va disputar diumenge a tres quarts de nou del vespre, no hi va acompanyar, encara que més de 79.000 espectadors van anar a l'estadi per veure l'últim partit de lliga d'aquest any. A més, encara han de visitar el Camp Nou uns rivals atractius, ja que, a més del Sevilla, també ho faran l'Athletic, el Celta, el València o el Vila-real.

El Dortmund, el segon