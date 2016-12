Digne ensenya les dents

El 14 de juliol, coincidint amb la seva presentació oficial com a jugador blaugrana, Lucas Digne ja va expressar dues motivacions. D'una banda, seguir creixent com a jugador en un escenari “perfecte” per al seu estil com a lateral esquerre ofensiu. De l'altra, afegir competitivitat a la posició i demostrar a Luis Enrique que podia comptar amb ell quan fos necessari.

Cinc mesos i mig després d'aquella presentació, les dues expectatives s'estan complint. Digne s'ha erigit en una peça útil per al tècnic blaugrana, fins al punt de ser el segon dels fitxatges de l'estiu que més minuts acumula en competició oficial. En total 1.204, a molt poca distància dels 1.236 que acredita Umtiti. Traduït a partits significa haver participat en14 dels 26 partits oficials que suma el Barça des que va arrencar la temporada. A més, dimecres va marcar el seu primer gol amb la samarreta blaugrana en inaugurar el marcador contra l'Hèrcules en la tornada dels setzens de la copa. De fet, va tenir el privilegi de ser el primer dels sis fitxatges de l'estiu passat a marcar en partit oficial. L'any passat ja va acumular tres dianes en la Serie A amb la Roma.

És evident que els contratemps físics que ha tingut Jordi Alba durant aquest primer tram de la temporada –va estar un mes de baixa entre octubre i novembre– han impulsat la presència de Digne a la gespa. Una situació que també ha suposat un repte per al francès consistent a demostrar la seva capacitat per cobrir l'absència d'un jugador tan contrastat com Alba. I el balanç general ha estat positiu, sobretot a l'hora d'exhibir el seu vessant més ofensiu. En l'aspecte defensiu ha complert, tot i que en un duel tan exigent com el del City a l'Etihad va trontollar. “El meu estil de joc és pujar a l'atac, però sé que un lateral modern també ha de defensar bé”, va declarar el dia de la seva presentació, conscient de quins són els aspectes que ha de millorar.

La major competitivitat al lateral esquerre blaugrana respecte als cursos precedents també s'adverteix profitosa per a Jordi Alba. L'exigència que li plantejava Adriano durant els últims anys era menor, i ell n'és conscient. D'aquesta manera, ha signat grans actuacions les darreres setmanes, com ara contra l'Osasuna a El Sadar, on va fer dues assistències de gol. A més, en el derbi de diumenge passat contra l'Espanyol, va marcar el seu primer gol de la temporada.