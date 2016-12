Coincidint amb l'aturada de la competició per Nadal, Luis Enrique ha concedit una entrevista a Barça TV que s'emetrà aquesta tarda (19 h). En un avançament de la conversa, el tècnic blaugrana es declara “optimista” pel que fa als objectius per al nou any: “El fet de veure els estímuls que ens dóna l'equip, com s'entrena i com accepta els reptes que se li plantegen et fan ser optimista. Els títols han d'arribar, perquè som els que millor juguem, els que tenim la idea més clara, i això al llarg d'una temporada ens ha de donar rèdit.”

En l'entrevista, que s'emetrà completa aquesta tarda, també parla sobre Leo Messi, i no escatima elogis: “Pot jugar del que vulgui. Si jugués de central seria el millor defensor de l'equip”, destaca. De fet, considera “ridícul” que se'l pugui comparar amb cap altre jugador, independentment dels premis individuals que pugui o no guanyar. “És ridícul que comparin premis, melons d'or... el que vulguin. No vull faltar al respecte a cap dels jugadors actuals, però és que ni amb els anteriors. No hi ha res a fer”, manifesta el tècnic. A més, recorda que el nivell del futbol ha incrementat considerablement respecte a dècades anteriors. “Ara el futbolista professional està més preparat. És més fort en l'aspecte físic i tècnic. Els entrenadors també donen més informació. Que un jugador sigui capaç de fer el que fa en l'època actual... No n'hi haurà cap altre d'igual”, conclou.