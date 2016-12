Vigília de Reis... de la copa

Luis Enrique no es va equivocar en els seus pronòstics sobre la dificultat del possible rival en els vuitens de final de la Champions, i tampoc es va equivocar dimecres a la nit en els seus auguris respecte al sorteig dels vuitens de la copa del Rei que va tenir lloc ahir al migdia a Las Rozas. Joieta a Europa (PSG) i joieta en el torneig del KO.

El vigent campió de la copa, després de superar amb solvència l'Hèrcules en els setzens de final per un còmode 8-1 en el global de l'eliminatòria [1-1al José Rico Pérez i 7-0 al Camp Nou], ha quedat emparellat en la següent fase amb l'Athletic Club d'Ernesto Valverde [va eliminar al Racing de Santander], en uns vuitens de final apassionants. El Barça tindrà el factor camp a favor. El partit d'anada es jugarà a San Mamés la vigília de Reis (dia 5, a les 21.15 h) i la tornada es jugarà la setmana següent al Camp Nou (dia 11, 21.15 h).

El fet que el partit es disputi finalment el dia 5 de gener [la resta de partits es jugaran entre els dies 3 i 4] permetrà a Luis Enrique disposar amb tota seguretat del trident, que té permís del club per allargar les seves vacances fins al 2 de gener. Messi, Neymar i Luis Suárez havien pactat amb Luis Enrique la possibilitat de tornar abans en funció de quin fos el rival [sobretot si tocava el Real Madrid o l'Atlético] i la data del partit, però finalment no caldrà que cap dels tres modifiqui la data de retorn.

L'MSN serà a San Mamés, on aquesta temporada el Barça ja va ser capaç de guanyar en la segona jornada de lliga per 0-1, amb gol del croat Ivan Rakitic. Bon record guarda també l'afició culer dels últims cara a cara entre el Barça i l'Athletic en la copa. La temporada passada, sense anar més lluny, el Barça ja va superar el conjunt basc en els quarts de final guanyant els dos partits (1-2 a Bilbao i 3-1 a Barcelona). I victòria del Barça també en les tres últimes finals que han enfrontat els dos equips. El 2015, en el primer any de Luis Enrique, el Barça va guanyar la final jugada al Camp Nou per 1-3, amb gols de Messi (2) i Neymar. El 2012, en l'últim títol de l'era Pep, el Barça també va guanyar aquella final jugada al Calderón per 0-3, amb gols de Pedro (2) i Messi. I l'any 2009, també amb Guardiola, l'equip va guanyar 1-4, amb gols de Touré, Messi, Bojan i Xavi.

Fins a vuit finals han jugat Barça-Athletic (sis victòries per als blaugrana i dues per als lleons) i fins en quinze ocasions s'han vist les cares en eliminatòries directes. En aquest cas, també mana el Barça, per 10 a 5. De fet, l'Athletic no tomba el Barça en la copa des del 1984, en aquella final del Bernabéu.