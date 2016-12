El Barça tanca l'any amb 14 golejadors diferents

Després que Alcácer i Digne s'estrenessin com a golejadors en el partit contra l'Hèrcules de dimecres, el Barça tancarà el primer tram de la temporada 2016/17 amb 14 golejadors diferents, fet que certifica la polivalència de la plantilla de Luis Enrique a l'hora de perforar les xarxes rivals. De fet, a hores d'ara, només queden set jugadors de camp sense cap gol marcat. Són Vidal, Sergi Roberto, Umtiti, Mascherano, Busquets, Denis i André Gomes.

La llista, òbviament, la lidera Leo Messi, que, tot i jugar més endarrerit i la lesió que es va fer contra l'Atlético de Madrid, acumula ja 23 gols en 20 partits oficials. I darrere d'ell, és clar, apareix Luis Suárez, amb 15 dianes, que comparteix amb Messi la llista del pitxitxi de la lliga amb un total de 12 gols. Més sorprenent és el tercer en discòrdia, Arda Turan, amb 11 dianes i l'únic de la plantilla que ha vist porteria en les quatre competicions oficials que ha disputat el FC Barcelona. Val a dir, però, que Messi i Suárez, els únics que el poden igualar, encara no han debutat en la copa. Després del turc ja hi ha Neymar, amb sis gols, els mateixos que ha fet Rafinha, un dels sorprenents golejadors d'aquest primer tram del curs. I el següent esglaó, amb tres dianes cadascun, és per a dos clàssics en això de marcar un grapat de gols temporada rere temporada, Piqué i Rakitic. Ja per acabar, els jugadors que han marcat un únic gol. Alguns, com ara Digne, Alba, Mathieu i Aleñá, a banda de Munir, que ja no forma part de la plantilla, es podria dir que ja han complert l'expedient, ja que no acostumen a ser futbolistes que marquin gaires gols per temporada. Sí que s'espera més, en canvi, d'Alcácer, el teòric quart davanter, que després de trencar contra l'Hèrcules la seva mala ratxa inicial com a blaugrana, té entre cella i cella deixar totalment enrere la sequera el 2017.

Es manté la dinàmica