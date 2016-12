Alcácer o Rakitic. Aquests haurien estat l'estiu passat, molt probablement, els dos noms escollits per tothom a l'hora de preveure quin jugador de la plantilla del Barça s'acabaria erigint enguany en el màxim golejador de l'equip per darrere dels tres components del trident. La quarta punxa. Arribats a l'aturada de Nadal, però, la realitat és ben diferent, ja que la principal alternativa golejadora ha acabat sent Turan, que amb 11 dianes ha superat fins i tot Neymar –que només n'acumula sis–, que aquesta temporada està sobresortint molt més en la tasca de fer assistències que no pas en la de perforar les xarxes de les porteries rivals.

Perquè Arda Turan exemplifica a la perfecció la volatilitat del futbol d'elit, en què la línia que separa l'èxit del fracàs a vegades és massa fina. I és que no cal oblidar que l'estiu passat es va donar per fet que el jugador turc tenia més d'un peu i mig fora del Camp Nou, i més amb una sucosa oferta del futbol xinès damunt de la taula, després d'un primer any com a blaugrana força decebedor, que Arda va arrodonir amb una Eurocopa desastrosa. “El meu somni és jugar al Barça, i allà sóc feliç. Només penso a continuar”, va avisar el turc durant la competició de seleccions, un missatge que en cap cas anava de cara a la galeria, i que comptava amb el beneplàcit de Luis Enrique, que, sorprenentment, va citar Arda Turan una setmana abans que la resta de participants blaugrana de l'Eurocopa. “Estic molt content amb el seu rendiment. Recordeu que, al seu dia, també es parlava malament de Laudrup, i el curs passat, de Luis Suárez. Cal tenir més tranquil·litat, perquè no són màquines. Arda s'ha de situar, vull que segueixi i ho farà”, va anticipar l'asturià en la primera roda de premsa de la pretemporada.

I la resposta de Turan va ser fulgurant, amb uns partits de preparació força bons i un inici de temporada excel·lent, en què ja va demostrar que podia suplir sense problemes Neymar, amb tres dianes en els seus primers quatre partits com a extrem esquerre. “Pot destacar tant al davant com al mig del camp. Estem veient l'Arda de sempre, i el veig més feliç que mai”, va recordar llavors Luis Enrique. De fet, el futbolista turc tampoc va baixar el llistó amb el retorn de Neymar a la dinàmica de l'equip, fet que va provocar que Arda tornés a jugar com a interior o, en altres ocasions, com a primer suplent del trident, un canvi de situació amb què Turan es va convertir en un gran revulsiu, com va demostrar a Mönchengladbach, en què amb 1-1 en el marcador i sense Leo Messi va fer un golàs per certificar la remuntada. “Arda sempre ens ajuda”, va recordar aquella nit Luis Enrique.

Tornen les ombres

Per bé o per mal, Turan és un jugador irregular, un “futbolista diferent”, segons Luis Enrique, així que era d'esperar que tard o d'hora arribés la davallada. I aquesta es va produir després del seu gol al Borussia Park, en partits contra el Celta (4-3), el Màlaga (0-0) o l'Hèrcules (1-1) en què va tornar a aparèixer la versió més apàtica d'Arda, la del jugador intranscendent en atac i poruc en defensa. I va ser llavors quan va arribar el clàssic i l'evitable falta de Turan a Marcelo que va propiciar el gol de Sergio Ramos, una acció desafortunada que fins i tot va rebre la reprensió pública de Luis Enrique, que en roda de premsa va admetre que havia donat ordres explícites de no cometre cap falta d'aquest tipus. I la resposta d'Arda va ser fulgurant, ja que, només tres dies després, el turc va ser la gran estrella del duel contra el Mönchengladbach del Camp Nou, fent un hat-trick en només 17 minuts i assistint Leo Messi, amb qui cada vegada s'entén millor. I encara faltava la redempció definitiva, contra l'Hèrcules, precisament en un d'aquells partits en què s'espera que llueixin els jugadors com Arda, els segones espases que aspiren a guanyar-se un lloc en l'onze titular. “Hi ha jugadors que s'han reforçat individualment”, va emfatitzar Luis Enrique, convençut que havia tornat a recuperar un dels seus principals comodins.

Els miralls de Lucho