“On m'ho passo bé i sóc feliç és dins del camp”

No teníem dubtes que Neymar i Suárez acabarien renovant. I pel que fa a Messi, crec que millor que aquí no estarà enlloc Luis Enrique és el mateix del primer any. La seva feina i l'esforç són iguals. Sí que hi ha variacions en el joc, però és normal Sempre ens toquen els rivals més difícils, però per guanyar la Champions has de jugar amb els millors i això ens fa més forts El curs del triplet també hi va haver moltes rotacions, i crec que va ser una de les claus. I estem millor ara que llavors

Rafael Alcántara do Nascimento (12 de febrer de 1993, São Paulo), conegut per tothom com a Rafinha, va començar l'any encara recuperant-se de la lesió que havia tingut el setembre del 2015 a Roma, però ja a l'estiu també va viure el millor moment de la seva carrera, com ell mateix explica recordant l'or olímpic que va guanyar al seu país. Ja en la seva tercera temporada al primer equip blaugrana, el brasiler, un dels pocs jugadors que pot actuar tant a l'atac com al mig del camp, lluita per tenir un rol més important i no es conforma amb gaudir “dels millors de la història”, parlant de Messi o d'Iniesta, només des de la banqueta.

L'últim partit de lliga va tornar a ser una exhibició de Messi i d'Iniesta. Ha deixat de sorprendre ja el que fan?

Diria que més que sorprendre, el que s'ha de fer és disfrutar-ho, perquè estem jugant al costat, per mi, dels millors jugadors de la història, i és un privilegi poder gaudir d'ells i del seu joc.

Amb el que va passar en el derbi i en la copa contra l'Hèrcules, l'equip tanca l'any amb bones sensacions. Feia falta, oi?

És el que preteníem i, a més, el de lliga era un partit important per retallar distàncies amb el Madrid, encara que ells tinguin encara un partit pendent. I era un derbi, que sempre és important per a nosaltres. Arribar amb aquestes bones sensacions al Nadal era clau.

S'acaba un any que no ha estat fàcil per a vostè, perquè ha vist les dues cares del futbol. Com ho ha viscut tot plegat? La recuperació de la lesió, l'or olímpic...

Com dius, he viscut el pitjor però també el millor del futbol. Sense cap mena de dubte. Durant els primers tres mesos de l'any només em vaig dedicar a recuperar-me de la greu lesió que vaig tenir a Roma, i recordo que van ser dies de molta feina, de no parar, al matí i a la tarda, per enfortir-me i poder tornar al millor nivell. I després de tornar a jugar amb el Barça, a l'estiu vaig poder viure el millor moment fins ara de la meva carrera, la medalla d'or aconseguida en els Jocs Olímpics al meu país.

Devia ser també una gran injecció de moral, oi? I a més, ho va viure al costat de Neymar.

Va ser una felicitat enorme. Físicament no estava al meu millor nivell, però era un somni que tenia i, de fet, la meva recuperació anava encaminada a estar bé en els Jocs. Guanyar la medalla d'or em va realitzar moltíssim.

La deu tenir ben guardada...

I tant, ben a prop del meu llit, dins d'una capsa. Tot i que millor no dir-ho per si de cas!

Tornant al Barça i a aquesta temporada, sobretot al mig del camp, Déu n'hi do quina competència hi ha. Hi ha un talent brutal, amb Iniesta, André Gomes, Denis, Rakitic, vostè...

Sí, ja ho vaig dir a l'inici de temporada. És una de les plantilles més completes que hi ha, amb jugadors de moltíssim nivell. Estem molt forts i també s'ha demostrat amb fitxatges joves, i molt bons.

Tret d'Iniesta, a l'altre interior no està gens clar qui ha de jugar. Hi ha més rotacions que mai i està caríssim ser titular. Fins i tot Rakitic està jugant poc ara. Com ho veu?

És així, però no només ara. Recordo que també en la primera temporada de Luis Enrique, la del triplet, hi va haver rotacions i va ser una de les claus precisament de l'èxit, que tothom va arribar molt fort al final de temporada. És important per a l'equip que els jugadors que acostumen a tenir més minuts puguin també descansar, i els que en tenen menys, tinguem també oportunitats.

Està satisfet amb el protagonisme que està tenint? Fins ara ha jugat 16 partits i 8 de titular i, a més, ha marcat 6 gols...

No. La veritat és que m'agradaria jugar més i ser més protagonista. És així. Els futbolistes som sempre ambiciosos, com és lògic, i jo no en sóc cap excepció.

I on prefereix jugar, a dalt o al mig del camp?

M'és igual. Em trobo molt còmode en les dues posicions, i mentre pugui ajudar l'equip des de dins del camp, tant me fa fer-ho a l'atac o al mig. On calgui.

De totes maneres, poder jugar al costat de Messi, d'Iniesta i Neymar compensa en certa manera el fet de no tenir els minuts que segurament sí que tindria en qualsevol altre equip?

Per mi, no. Sí que és un privilegi i un orgull poder estar al mateix equip que ells, però si estàs a la banqueta, encara que sigui veient els millors del món, a mi em serveix de poc. És un honor jugar amb ells, però jo on m'ho passo bé és dins del camp.

Què li demana a aquest 2017?

Sobretot salut. És el més important. Això i felicitat. La resta ja arriba sol amb esforç.

I en clau d'equip?

Doncs títols. No serà fàcil i arriben mesos durs, sense descans, amb competicions fortes, però haurem d'estar preparats per a tot el que ve, que serà molt important per a nosaltres.

En la lliga ara estan a 3 punts del Madrid, que en podrien ser 6 si ells guanyen el partit que tenen pendent. Tot i això, creu que la ratxa del Madrid és més de resultats que de sensacions? Guanya però sempre li costa. Algun dia ha de fallar, no?

És futbol, i pots jugar malament, però si guanyes són tres punts que valen igual, tot i que amb això no dic que sigui el seu cas. També influeix tenir un pèl de fortuna, i nosaltres el que hem de fer és seguir treballant per guanyar també partits com els que se'ns han escapat.

Li fa mandra haver de tornar a París per la Champions? Luis Enrique ja ho va pronosticar...

Mandra? No, ja no ve d'enguany això, sempre ens toquen rivals molt complicats i hem d'estar preparats per al que sigui. Per guanyar la Champions t'has d'enfrontar amb els millors i no podem posar excuses. Sempre toquen els més forts, sí, però això també ens fa més forts a nosaltres com a equip.

Fa especial il·lusió la Champions, també perquè el curs passat va ser l'únic gran títol que es va escapar?

És un títol que il·lusiona tothom. És molt maco de guanyar i és clar que ens agradaria a tots tornar a viure el que vam viure fa dos anys en aquella final de Berlín contra la Juventus.

N'han parlat, d'això, amb Thiago? S'imagina enfrontant-se a Cardiff amb el Bayern?

Sí que comentem de vegades que ens podríem enfrontar en una final. Estaria entusiasmat de poder jugar contra ell.

La lliga no serà fàcil, però el que va passar el primer any de Luis Enrique, quan en aquest punt de curs els resultats no eren del tot bons, pot servir de referència per a enguany?

Crec que pot servir de motivació, però aquell any, en aquest punt de curs, crec que l'equip no rodava amb tanta fluïdesa com ara. Estem molt millor que llavors i amb millors sensacions. I estem motivats per poder continuar amb la línia dels últims partits, per veure si a final de curs també ens podem emportar el títol de lliga.

Les renovacions de Neymar i de Suárez han aportat tranquil·litat a l'equip? Hi havia algun dubte? I la de Messi, com la veu? No hem de tremolar per la seva continuïtat, no?

Nosaltres no dubtàvem que renovarien. Estan contents aquí, i tots els culers estem contents de poder seguir gaudint d'ells. I Messi no sé ni quan acaba contracte, però crec que millor que aquí no estarà enlloc.

I vostè també es veu molts anys jugant al Barça?

Doncs sí, ja fa deu anys que estic aquí, i això és casa meva. Vaig arribar amb 13 anys i la veritat és que sóc molt feliç d'estar al primer equip del Barça.

Aquest ja és el tercer any amb Luis Enrique com a entrenador. Han canviat les coses respecte al primer any? En la seva relació amb els jugadors, o els matisos que ha introduït en el joc?

Amb el grup és el mateix. La seva feina, el seu esforç, continuen iguals que en la primera temporada. Sí que hi pot haver algunes variacions en el joc, degut al que fan els rivals, però això és normal. S'ha de canviar per millorar, perquè si continuem igual que sempre, al final ens coneix tothom.

El famós debat de l'estil... Suposo que tampoc es pot jugar igual amb uns migcampistes, que amb uns altres i que això canvia depenent de qui juga...

En aquest sentit, el que puc dir és que crec que per a un equip també és importantíssim saber jugar de maneres diferents, perquè el rival sempre intenta fer coses per dificultar el teu joc. Si saps variar la teva manera de jugar, molt millor. I també sabem adaptar-nos al que van requerint els partits.

Vostè segurament sap fins a quin punt és difícil arribar al primer equip. Fins i tot va haver de marxar cedit un any, al Celta. És un exemple per als jugadors que pugen o que ara juguen en altres equips?

Crec que és important, si no tens minuts al primer equip, marxar cedit i, de fet, ja ho vaig comentar també a principis d'aquesta temporada, que si no havia de jugar, la cessió era una opció. Per a mi, aquell any al Celta va ser molt bo, perquè em va permetre guanyar ritme a primera divisió i conèixer bé la categoria. És important també tenir paciència i quan hi ha va haver aquella opció de marxar, no m'ho vaig pensar, ja que sabia que al Celta tindria oportunitats que no hauria tingut aquí.

En aquest sentit, el seu discurs s'assembla força al del seu germà Thiago, que deia que el món no s'acabava al Barça.

Sí, perquè crec que, al cap i a la fi, un futbolista el que vol és jugar i on és feliç és dins del camp. I si no pots jugar, és normal optar per una sortida.

I ja per acabar, i aprofitant que és època de regals. Encara queda molt, però què me'n diu de guanyar el triplet? L'afició sempre n'acostuma a parlar. Veu possible repetir-lo com fa dues temporades?

Encara som al desembre. Sí, sabem que això és el Barça i que des de la pretemporada sempre es parla de poder guanyar tots els títols. I és el que volem aconseguir, però una cosa és el que volem i una altra cosa és dir que ho aconseguirem o no. Treballarem per assolir-ho, però sabent que és molt i molt difícil.