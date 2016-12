El dia més especial

El dia 3 de gener a les 11 se celebrarà el tradicional entrenament de portes obertes al Miniestadi. És una jornada molt especial per als més menuts, que acostumen a omplir les graderies del Mini per aclamar els seus ídols. Per assistir a l'entrenament de portes obertes serà imprescindible adquirir abans una entrada, gratuïta per als socis i de pagament per als aficionats (5 euros), que es podran comprar a partir del proper 27 de desembre. Després de l'entrenament, els jugadors i tècnics blaugrana es dividiran per fer les habituals visites a diferents hospitals catalans per desitjar uns bons Reis Mags als nens malalts, en un acte emmarcat dins de la campanya de la Fundació FC Barcelona Un somni, un regal. Els centres hospitalaris que es visitaran són els següents: Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d'Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), Hospital de Barcelona, Hospital de Nens de Barcelona, Cottolengo Padre Alegre i Casa Ronald McDonald.