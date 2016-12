“Guanyar sempre crema molt. Desgasta”

L'era de Pep Guardiola va deixar mil imatges, partits per a la posteritat, 14 títols de 19 possibles i, sobretot, una sensació: la d'haver disfrutat amb el futbol. El culer va disfrutar veient jugar, possiblement, el millor Barça de la història, i aquell equip va disfrutar sent-ne protagonista. Però res és etern. Guanyar també satura. L'exigència de guanyar sempre no sempre és fàcil de gestionar i digerir. Ara aquest és l'atzucac en el qual es troba Luis Enrique. El mateix èxit que va esgotar físicament el seu bon amic Pep. Vuit títols de deu possibles ha guanyat el Barça de Luis Enrique. Mateixa excel·lència. Aquesta és ja la seva tercera temporada. Hi haurà una quarta? La resposta només la sap ell. Veurem com va d'energies a final de curs, però el càrrec pesa: “Ser entrenador del Barça t'ha d'apassionar. Ho ets les 24 hores. És difícil. No hi ha descans. No hi ha un botó que hi digui off. Pensava que ser entrenador del Barça seria fàcil. Guanyes sempre. Però guanyar sempre també crema. Desgasta. Per això hi ha entrenadors que no poden estar per sempre.” Paraules de Luis Enrique en l'extensa entrevista emesa ahir a la tarda pels companys de Barça TV.

L'asturià va parlar de tot. De noms propis i de futbol, sobretot de futbol. Còmode. Un Luis Enrique ben diferent a la imatge a la qual ens té habituats a la sala de premsa. I tot i que guanyar assegura que també desgasta, vol aquesta lliga. L'engresca el repte: “Tenim un desavantatge de sis punts respecte al Madrid. Cal veure si som capaços de capgirar aquesta situació. Personalment m'atrau aquesta idea. Guanyar aquesta lliga seria la repera.” I hi ha equip per fer-ho: “Ja no sóc juvenil de primer any. Sóc juvenil de tercer any. I vaig dir el que vaig dir i ho segueixo pensant: percebo que tinc un grup de jugadors únics. Tenim una plantilla enorme. Aquesta setmana estava veient un joc de posició. No s'assemblava gens al futbol d'abans. Jo en aquest Barça d'ara no jugaria ni un minut com a interior. És impossible.” “Però com a entrenador crec que puc ajudar. Si no tingués aquesta sensació no ho seria. És clar que després hi ha Messi, que dribla quatre jugadors, i Iniesta... però no serveixo per ser únicament alineador.”

L'asturià defensa el seu intervencionisme tàctic i el seu intervencionisme en clau anímica: “A Paco Alcácer li ha costat fer gol i a partir d'aquí ja comença l'iCloud. Agrada veure si se l'aconsegueix posar nerviós, posar-li pressió, ansietat... I a mi com a entrenador em toca fer que estigui tranquil. Té gol. Ho sé perquè veig com s'entrena”. “Amb Aleñá cal anar a poc a poc. És un dels escollits, però ha de millorar moltes coses. I ho sap. Tinc preparats dos talls de vídeo per ensenyar-li de coses que no va fer bé el dia de l'Hèrcules.” “Denis és un noi amb molt futbol. Un noi amb ADN Barça. Lucas, Samuel i André estan tenint molts minuts, més de mil. S'han adaptat bé.” Luis Enrique es va mostrar satisfet amb els nous fitxatges i va parlar també dels propietaris del lateral dret. En aquest sentit, bones paraules per a Sergi Roberto, a qui encara li veu moltíssim més recorregut, i paraules per ajudar a entendre l'estat real de la situació d'Aleix Vidal: “Sergi Roberto et dóna moltíssim com a lateral, perquè té sortida de pilota i conducció. Juga de cara. Però no és lateral. No dóna ni una puntada de peu en els entrenaments. Jo era més cabronet. La seva evolució es veurà en el futur. Podrà ser el jugador que vulgui. Interior o pivot. Només li falta gol. Té un mur al cap i està bloquejat amb això. A les categories inferiors tenia gol.” “Pel que fa a la situació d'Aleix, he de dir que la situació està canviant. Aleix és un dels paios més simpàtics del vestidor. No tinc res contra ell. Em cau molt bé. Jo crec que també li caic bé, potser menys que al principi. La decisió que jugués menys la vaig prendre arran dels primers partits de la competició i de la pretemporada. Però va ser una grata sorpresa el seu bon partit contra el Borussia. Si segueix mostrant aquest nivell tindrà més oportunitats.”

Fent una mirada retrospectiva al passat més recent, Luis Enrique es queda amb la Champions contra la Juve, la copa contra el Sevilla i l'última lliga: “Cada títol suposa una alegria enorme. Mai oblidaré la final de Berlín i com la vam guanyar. I tots els equips als quals vam haver de superar per guanyar aquella Champions. La copa contra el Sevilla també va tenir molt mèrit per com va anar el partit. L'expulsió de Mascherano, la lesió de Suárez... Però la lliga encara va tenir més mèrit. Havíem perdut crèdit, però l'equip es va refer i va donar mostres d'una fe increïble. Segurament el moment més decebedor va ser quedar fora d'Europa, perquè volíem tornar a guanyar la Champions. Sempre vull guanyar tots els títols.”