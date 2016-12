Un gener costerut

Com és habitual en els darrers anys, el temps que tindrà el Barça per pair els torrons serà mínim, i més després que la sort li atorgués l'Athletic Club en els vuitens de la copa, fet que encara ha afegit més carn a la graella i ha augmentat uns quants graus la inclinació de la costa del gener, en què els blaugrana podrien acumular fins a vuit partits en només 25 dies. Amb la Champions aparcada fins al febrer, quan el Barça s'enfrontarà amb el PSG en els vuitens de final, tots els esforços s'han de centrar ara en la copa del Rei i, és clar, en la lliga, en què els blaugrana no poden cometre ni una errada més si no volen veure com s'amplia el desavantatge respecte al Madrid.

L'any començarà fortíssim, amb dos desplaçaments d'alta volada en només quatre dies, en què el Barça haurà de mostrar la seva millor versió. El primer duel del 2017 serà, ni més ni menys, que a San Mamés, el dia 5, en l'anada dels vuitens de la copa, un partit de màxima intensitat que obligarà Luis Enrique a alinear un onze força més competitiu del que hauria escollit si la sort li hagués assignat un rival de menor nivell. I tot seguit els blaugrana visitaran el Madrigal, on l'espera un Vila-real en plena forma, que és el quart classificat a només cinc punts del Barça. I, tres dies després, la tornada contra l'Athletic, per arrodonir una tríada d'allò més exigent. A partir d'aquest moment, la dificultat en la lliga es reduirà, ja que els tres següents partits seran contra Las Palmas al Camp Nou, i contra l'Eibar i el Betis a domicili, tres partits amb perill encobert, però en què el Barça és superior i, per tant, que hauria de vèncer si realment no vol veure com la lliga s'allunya tot just començar la segona volta. El principal inconvenient en tot aquest període, és clar, és la copa del Rei, ja que en cas que el Barça superi l'Athletic Club els partits dels quarts es jugaran la setmana del 16 i del 23, i amb la possibilitat que el rival sigui un primera espasa com ara el Real Madrid, el Sevilla i l'Atlético de Madrid, una situació que ja s'ha donat altres temporades. Luis Enrique, doncs, haurà de mesurar molt bé com reparteix els esforços dels seus jugadors sense minvar el potencial de l'equip en partits en què hi haurà molt en joc. Serà el moment de demostrar que l'ampliació del fons d'armari duta a terme l'estiu passat ha estat correcta, per arribar al febrer, amb el retorn de la Champions i les possibles semifinals de la copa, amb les tres competicions encara a l'horitzó real del Barça.