A trencar la mala ratxa del primer partit de l'any

En les dues temporades anteriors, el FC Barcelona no va aconseguir guanyar el primer partit de l'any. Trencar aquesta dinàmica serà el repte per als homes de Luis Enrique un cop tornin a la feina, el pròxim 30 de desembre, després d'uns dies de descans per les vacances nadalenques. No serà fàcil, perquè els dos propers rivals dels blaugrana són d'entitat. El primer serà l'Athletic Club, al qual s'enfrontaran en l'anada dels vuitens de final de la copa del Rei la vigília del dia de Reis. A més a més, el partit és a San Mamés, un factor que encara complica més aquest primer partit.

Els membres del trident, si no tornen abans per voluntat pròpia, arribarien a la cita amb pocs entrenaments perquè ells no estan citats fins al dia 2 de gener. Caldrà veure si Luis Enrique se'ls endú tots a Bilbao. El següent partit és contra el Vila-real en la lliga i també fora de casa. El Madrigal és un camp complicat on no és gens fàcil guanyar. El Barça s'hi desplaçarà el 8 de gener en el que serà el seu segon partit de l'any.

En el primer partit de l'any de la temporada passada, el Barça no va poder passar de l'empat a zero contra l'Espanyol en la lliga en un duel espès i sense gaires ocasions de gol. També li va tocar jugar fora de casa, com aquest any. Més recordat encara és el primer partit de l'any en la primera temporada de Luis Enrique a la banqueta. Va ser el famós partit a Anoeta en què els blaugrana van perdre per 1 a 0. Era el 4 de gener i aquella derrota va acabar desembocant en una crisi institucional perquè es va fer fora Zubizarreta i Bartomeu va anunciar la convocatòria d'unes eleccions anticipades.

Fins al 2010, la resta de primers partits de l'any es poden comptar per victòries. El 2014, triomf contra l'Elx (4-0); el 2013, contra l'Espanyol en el derbi (4-0); el 2012, en la copa del Rei, victòria contra l'Osasuna, també per 4 a 0, i el 2011, triomf ajustat contra el Llevant per 2 a 1. El 2010 els blaugrana van empatar a un gol contra el Vila-real al Camp Nou.