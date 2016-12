pel bon camí Umtiti,

Per adaptar-m'hi vaig haver de veure vídeos i estudiar a fons el seu estil. He millorat en la comprensió del joc

En poc més de tres mesos Samuel Umtiti ha deixat clar que el Barça la va encertar amb el seu fitxatge. El jove central francès, que el 14 de novembre passat va fer 23 anys, ha necessitat només nou partits per demostrar el seu encaix en la defensa blaugrana. Ràpid en els moviments i en el desplaçament; eficaç en l'emergència i quan surt al tall; valent en la marca i en el xoc; i precís en la combinació i donant sortida a la pilota, Samuel Umtiti ha convençut de totes totes. “Ha entrat amb bon peu, tot ha estat positiu en la seva arribada. La seva adaptació ha estat ràpida, potser massa. De fet, tenim una mica de por que tot vagi tan bé. I és que qualsevol error a nivell defensiu es nota. Hi ha un gran espai al seu darrere i el risc és gran”, manifestava Robert Fernández després de l'últim Barça-Granada, en què Umtiti va demostrar la seva categoria. “És un futbolista que té només 22 anys. No és fàcil començar al Barça, però quan coneixes l'individu veus que és un tipus serè, que té molt clar el que ha de fer i que la seva qualitat l'ajuda a suportar la pressió”, comentava també el secretari tècnic, afegint-hi nous arguments.

Amb Umtiti, Robert ha resolt un dels problemes que més maldecaps han donat a la secretaria tècnica del Barça en els últims anys. Especialment, després de la retirada de Carles Puyol, al final de la temporada 2013/14. Per fi un central amb garanties, capaç de fer la competència i de prendre el relleu de Javier Mascherano com a parella de Gerard Piqué. Quan la responsabilitat de dissenyar la plantilla era d'Andoni Zubizarreta, les apostes van ser Thomas Vermaelen, ara cedit a la Roma, i Jérémy Mathieu, que continua en la plantilla però que mai no ha assolit el nivell per estar en l'onze de gala. Per tots dos, el Barça va gastar gairebé 40 milions. Així mateix, Robert subratlla que amb Umtiti cal anar amb compte: “Acabem de començar. Hi ha molta feina per fer. També ha d'estar preparat per als mals moments.”

La plantilla també ha rebut Samuel Umtiti amb els braços oberts, per la seva manera de ser i pel seu rendiment. El novembre passat, Marc-André Ter Stegen no s'estava d'elogiar-lo, interrogat pels seus seguidors de Twitter. “És fort, ràpid i intel·ligent. Si continua treballant dur tal com ho està fent, no tindrà límit. És un defensor increïble!”, deia el porter alemany, que, quan ha tingut al davant el dorsal 23, només ha perdut al camp del Manchester City. Per la seva banda, Umtiti també ha parlat molt bé de la seva arribada al vestidor blaugrana quan n'ha tingut oportunitat. “Al Barça es fan càrrec de tot. Només has de mantenir la concentració al camp. Per la resta, tot són avantatges. Això és el que fa que aquest club es mantingui tants anys amb èxit i en un nivell superior. Ha estat un canvi per a mi i estic molt feliç de ser-hi”, deia en roda de premsa a la concentració de la selecció francesa.

De fet, en aquesta compareixença d'Umtiti davant els mitjans de comunicació, la majoria de preguntes van girar al voltant de la ràpida integració en un dels gegants del futbol mundial que ha demostrat. “Per adaptar-me va ser necessari que veiés vídeos, que estudiés a fons el seu sistema de joc”, va confessar. “He millorat en la comprensió del joc, perquè jugar al Barça requereix pensar molt sobre el posicionament. Tot i ser defensa, jugo com un migcampista”, comentava també. “El més important és continuar sent eficient. I això no és fàcil perquè el Barça juga completament diferent al Lió”, rematava. Pel que fa a l'afecte que li demostra el Camp Nou, el francès va ser sincer: “M'ha sorprès que el meu nom hagi estat molt aplaudit en diversos partits.”

Finalment, preguntat sobre quins són els seus objectius ara que juga en un dels grans del futbol mundial, no va concretar: “Cal posar el llistó alt per jugar al més alt nivell, per això sóc aquí. Però prefereixo guardar-los per mi. Parlaré al final, si hi arribo. Mentrestant, seguiré treballant sense relaxació”.

Un cop superat el trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cama esquerra que l'ha mantingut durant tres setmanes allunyat dels terrenys de joc, Umtiti ha recuperat el seu lloc i ha tornat a ser titular a la Champions, a casa contra el Gladbach i a la lliga, al camp de l'Osasuna. Si manté el nivell que fins ara ha exhibit, tard o d'hora el francès formarà part de l'onze de gala. I ara per ara és una opció de plena garantia per acompanyar Piqué en l'eix defensiu.