Iniesta, un altre ‘one-club man' per al Barça

“Iniesta i Messi, com Piqué i Busquets han fet molt pel Barça. Ens agrada molt que puguin acabar aquí la seva carrera i surtin per la porta gran, com Xavi i Puyol.” Són unes declaracions del 20 de desembre de Josep Maria Bartomeu en la roda de premsa per passar balanç a l'any 2016. Va ser també una clara declaració d'intencions que la voluntat de la junta directiva és poder lligar la continuïtat de les peces més importants de l'equip i d'aquells futbolistes que més enllà de la parcel·la esportiva també tenen un pes rellevant pel que signifiquen. I el que es busca amb Andrés Iniesta, com amb Messi, és que passi a ser el que els anglesos anomenen un one-club man, és a dir, un jugador que al llarg de la seva trajectòria esportiva només vesteixi els colors d'un equip.

Iniesta, de 32 anys, acaba el seu vincle amb el club el 2018, però en el seu contracte hi ha algunes clàusules de renovació automàtica. La seva última ampliació va ser l'any 2013 i com ja va passar amb Xavi se li va comunicar que la intenció del club era que fos ell qui decidís fins quan voldria seguir jugant al Barça. Xavi continua jugant a Qatar, però caldrà veure què passa amb Iniesta. Ell ja ha dit en més d'una ocasió que el seu desig és retirar-se de blaugrana, però, honest, també ha afegit que serà el seu rendiment esportiu el que ho acabarà de definir.

Ara bé, això no significa que les negociacions per la seva renovació, que s'haurien d'iniciar en aquest 2017, siguin del tot fàcils. La massa salarial del club està al límit i Iniesta, per mèrits propis, està en el segon esglaó de més ben pagats, només al darrere del trident que formen Leo Messi, Neymar i Luis Suárez. I això s'ha de mantenir.