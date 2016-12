“És evident que Iniesta és diferent. Per això és qui és en l'àmbit mundial. La seva aportació ha estat perfecta.” Aquestes eren les paraules de Luis Enrique el 3 de desembre, a l'hora de parlar del capità del Barça, que va reaparèixer en el clàssic després de més d'un mes lesionat, durant el qual l'equip i tots els culers l'havien enyorat. Amb el manxec al camp, tot és diferent i millor, i una bona prova és que a partir del seu retorn, el conjunt blaugrana ha recuperat les bones sensacions que tant s'havien trobat a faltar durant el tram del curs que va coincidir sobretot amb la seva absència. El mateix Luis Suárez, no el seu company al Barça, sinó el que és encara l'únic futbolista espanyol que ha guanyat la Pilota d'Or (el 1960), ja havia anticipat en una entrevista concedida a L'Esportiu només dos dies abans del clàssic que amb Iniesta tornaria el bon joc. Els fets no han fet altra cosa que donar la raó al gallec, que, a més, sempre s'ha mostrat com un ferm devot del de Fuentealbilla, fins al punt de lamentar que no es convertís en el seu successor guanyant la Pilota d'Or del 2010.

El cas és que des de la reaparició del capità, el Barça no només ha tornat a assolir un nivell de joc més que notable, amb una exhibició contra el Borussia Mönchengladbach –els de Luis Enrique van batre el rècord de passades en un duel de Champions–, un partit més que solvent a Pamplona i un altre recital en el derbi, sinó que també ha encadenat quatre victòries –s'hi ha de sumar el 7-0 contra l'Hèrcules– per tancar el 2016 en un gran moment. A més, amb aquests quatre triomfs, el conjunt blaugrana ha igualat la que fins ara era la seva millor ratxa del curs. En l'inici de la temporada, va batre consecutivament dos cops el Sevilla, en la supercopa d'Espanya, i també el Betis i l'Athletic en les dues primeres jornades del campionat de lliga, però en la tercera va perdre contra l'Alavés, i més endavant, també es va aconseguir una sèrie de quatre victòries (contra el Deportivo, el City, el València i el Granada) que es va acabar a Manchester.

En la mateixa línia del que augurava respecte al retorn del bon joc, l'exblaugrana Luis Suárez també explicava: “Iniesta és un jugador d'aquells que quan no hi és t'adones més de la importància que té”, cosa que ha succeït amb massa freqüència aquest curs, ja que en total, entre els deu partits que ha estat de baixa per la lesió que es va fer en el primer partit de la temporada, al Pizjuán, i sobretot la de Mestalla, i els tres que no ha jugat per decisió tècnica, el manxec s'ha perdut un total de tretze partits, la meitat dels disputats pel Barça fins ara aquesta temporada. I és que alguns dels pitjors partits dels blaugrana aquest curs, com el d'Anoeta tot i l'empat obtingut, o la majoria de les ensopegades, com la derrota a Manchester o l'empat a zero contra el Màlaga al Camp Nou, han coincidit amb la baixa del manxec. En altres, com les desfetes contra el Celta i l'Alavés, el capità va haver d'entrar en el segon temps per mirar de liderar la reacció, però la seva aportació, tot i ser més que palpable, no va resultar suficient. Quan ell és titular, però, el panorama és del tot diferent, ja que dels nou partits que ha disputat el Barça aquesta temporada amb Iniesta formant part de l'onze inicial, no n'ha perdut cap. I només en un, contra l'Atlético, no ha estat capaç de guanyar. “És molt important, ho sabem. Ens ajuda a tenir més pausa, més possessió, més tranquil·litat i generem més perill”, assegurava Gerard Piqué el dia del clàssic preguntat pel capità, conscient que quan ell és al terreny de joc, les coses són més fàcils, ja que el joc del Barça flueix de manera gairebé natural. I és que per a Andrés Iniesta, passen els anys i les temporades –ja en té 32 i aquesta és la seva quinzena campanya al primer equip blaugrana– sense que això signifiqui un descens ni en el seu rendiment ni en la seva influència. Com els bons vins, fins i tot sembla que millora amb el pas del temps. El de Fuentealbilla, que més d'un cop ha assegurat que amb Luis Enrique està disfrutant com mai del futbol, no marca gaires gols –aquesta temporada només n'ha fet un, un golàs, això sí, contra el Celtic–, però gairebé ni falta que fa, ja que la brillantor que aporta al joc retroalimenta les altres estrelles de l'equip, i amb això ja n'hi ha de sobres.

Dosificat