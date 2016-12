Queden 2.000 entrades per a l'entrenament obert

Les 15.276 localitats que té el Miniestadi possiblement tornaran a ser insuficients per acollir tota la gent que té la intenció d'anar al tradicional entrenament de portes obertes, que aquest curs serà el dia 3 de gener. La fundació del club blaugrana és la impulsora d'aquesta sessió preparatòria que en els últims anys s'ha convertit en una jornada emotiva i especial per a milers de barcelonistes en aquestes dates tan assenyalades. En especial, per als més petits, que reclamen als seus pares anar al Miniestadi per veure de ben a prop els seus ídols.

Ahir es va iniciar el procés per adquirir les entrades, que per als socis són gratuïtes i que per als aficionats tenen un cost de 5 euros, i l'èxit va ser espectacular. Després del primer dia, ja només queden unes 2.000 localitats, entre les que han estat retirades pels socis, les venudes i les que el club es reserva per a compromisos de la seva fundació. És a dir que ahir gairebé es van col·locar 13.000 entrades, així que s'espera un gran ambient a les grades el 3 de gener. Molt probablement al llarg del dia d'avui s'acabaran esgotant les entrades. Els socis, amb un màxim de dos carnets per persona, poden adquirir un màxim de tres invitacions gratuïtes a les taquilles de l'accés 15 del Camp Nou. Pel que fa als aficionats no socis, cada persona podrà comprar un total de sis entrades.

Després de l'entrenament, els jugadors de Luis Enrique, que ja estaran plenament centrats en la preparació del partit de la copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao, es desplaçaran a diversos hospitals catalans per tal d'entregar regals als infants que estan malalts.

Al Festival de la Infància

L'entrenament de portes obertes i l'assistència a hospitals no són els únics actes impulsats per la Fundació del Barça durant les festes nadalenques. També està present en el clàssic Festival de la Infància, amb un estand amb un minicamp de futbol on els més petits poden ser els protagonistes del programa de foment de valors FutbolNet.