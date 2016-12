Roura i Altimira destaquen el retorn a la normalitat

El futbol formatiu amateur del Barça, que engloba del prebenjamí fins al cadet A, tancarà l'any amb nou equips liderant les seves respectives categories. Un balanç que permet als seus màxims responsables, Jordi Roura i Aureli Altimira, fer un balanç positiu del treball fet enguany. “És la primera temporada que podem començar a gaudir de la feina pròpiament dita. Malauradament en els dos anys anteriors vam passar per una època molt complicada per la famosa sanció de la FIFA”, destaca Roura en una entrevista al programa Promeses de Barça TV. Una sensació de normalitat recuperada que Altimira comparteix.

El club ha reiterat que la sanció de la FIFA, que va impedir reforçar els equips amb la inscripció de nous fitxatges, va afectar més el futbol base que el primer equip. Una vegada va expirar el càstig al gener, s'ha reprès la desitjada normalitat. “Van ser dos anys atípics i complicats, però s'han superat i penso que club n'ha sortit reforçat”, valora Roura, que hi afegeix: “Ara estem en una situació molt bona. Ens dediquem a tenir els millors equips i talents possibles i a formar la mainada perquè pugui pujar esglaons. Ara ens podem dedicar en cos i ànima sense elements externs.”

“Ha passat la sanció de la FIFA i hem pogut reajustar les plantilles, fer un treball específic per línies i pujar el nivell de cada jugador perquè quan arribi a l'etapa professional no li manqui res per poder fer el salt”, comenta Altimira. Tot plegat mantenint els valors de l'esport com un element prioritari del futbol formatiu blaugrana. En aquest context, Roura remarca que “cal ser competitiu en cada categoria i lluitar fins a l'últim minut, però dins del marc de respecte que exigim”. També destaca la competència “ferotge” que hi ha per captar els joves valors: Actualment, diu, “tothom s'ha adonat de la importància del futbol base i per això s'ha de tenir clar què es busca i que es vol incorporar”.

L'aposta per una metodologia de treball i per l'estil que identifica el club és un altre dels aspectes que es defensa fermament en l'entrevista: “Del prebenjamí fins al cadet A tothom entrena igual. El nostre gran valor es que el nostre estil de joc continuï essent recognoscible”, destaca Altimira.

“Hi ha molt de nivell”