Adaptació en augment

Pel que fa a gols, només s'han estrenat Digne i Paco Alcácer

1.168

Minuts

1.062

Minuts

1.236

Minuts

592

Minuts

1.204

Minuts

360

Minuts

16

Partits

19

Partits

4

Partits

20

Partits

15

Partits

11

Partits

“Percebo que tinc un grup de jugadors únics. Percebo que tinc moltes solucions. Puc fer rotar, de moment, els jugadors i és el que he fet al llarg de la temporada. Alguns han entrat en rotacions per una lesió, però crec que això farà que es pugui veure una altra molt bona imatge del Barça al final de temporada, i si es veu una molt bona imatge i tinc o tenim enganxats tots els jugadors, podrem disfrutar. I si gaudim, segur que aconseguirem coses.” D'aquesta manera, i en l'entrevista que va concedir a Barça TV fa uns dies, Luis Enrique aprofundia en la frase que va pronunciar a l'inici de curs, assegurant que tenia “la millor plantilla” des que entrena el conjunt blaugrana i que no amaga que se li pot convertir en un efecte boomerang. Més enllà d'això, el cas és que el tècnic blaugrana es mostra força satisfet amb l'adaptació dels fitxatges realitzats a l'estiu i n'espera que els fruits es confirmin en els mesos vinents. Els fets així ho demostren, ja que, exceptuant Jasper Cillessen i Paco Alcácer, que viuen a l'ombra de Ter Stegen i del trident, respectivament, les altres quatre incorporacions, és a dir, Lucas Digne, Samuel Umtiti, Denis Suárez i André Gomes, tenen en comú que ja han superat el miler de minuts disputats amb la samarreta blaugrana. “Sabent que vénen al club que tots cataloguen com un dels millors del món, per no dir el millor, superar els 1.000 minuts significa que estàs participant, que ets important, i que s'han adaptat ràpid. Qualsevol cosa que els comentem la valoren i veiem l'atenció que hi posen”, comentava el tècnic asturià al respecte, a més de destacar que tots els jugadors amb els quals es va reforçar el club a l'estiu –amb una inversió que va superar els 120 milions d'euros– comparteixen “ser molt joves però amb experiència”. Així ho diu el seu currículum, encara que, excepte el porter holandès (27 anys), cap d'ells supera els 25 anys. Umtiti, Digne, André Gomes i Paco Alcácer en tenen 23, i Denis, un menys, encara que hi arribarà el 6 de gener.

Fins ara, Samuel Umtiti és sens dubte el fitxatge que més ha brillat i el que s'ha adaptat més ràpidament a l'estil del Barça, fins al punt que en alguns moments ha semblat que feia anys que jugava en aquest equip. Per tot plegat, el francès, que només va costar 25 milions d'euros –una xifra molt baixa comparada amb el que han pagat altres equips per centrals amb més nom però pitjor rendiment– s'ha convertit en una sorpresa agradable, fins al punt de lluitar per tenir un lloc en l'anomenat onze de gala i discutir-li la titularitat –dels 15 partits disputats, 14 han estat d'inici– a una peça indiscutible des de fa anys com és Javier Mascherano. Les lesions, dues fins ara, tot i que no han estat greus, han estat fins ara l'única taca de l'exjugador de l'Olympique de Lió que, de totes maneres, està cridat a marcar època en la defensa del Barça.

No es pot dir encara el mateix de Lucas Digne, ja que Jordi Alba continua estan diversos graons per sobre i si està bé físicament és indiscutible al lateral esquerre, almenys en les grans cites. El francès, però, sense brillar, sempre ha complert quan li ha tocat jugar, que no ha estat poc (16 partits en total, dels quals una dotzena com a titular), ja que, després d'Umtiti, és el fitxatge que acumula més minuts. En l'últim partit de l'any, a més, contra l'Hèrcules, va fer el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. Qui encara no ha vist porteria és cap dels dos migcampistes incorporats, Denis Suárez i André Gomes. El protagonisme dels dos ha estat força similar, ja que el portuguès acumula poc més de 100 minuts que el gallec, tot i que ha actuat en alguns dels partits més importants. Els primers minuts de Denis en la Champions, per exemple, van ser ja sense res en joc. De tota manera, l'exjugador del Vila-real acumula un total de 20 partits, ha comptat força en les últimes setmanes i quan li ha tocat actuar al costat d'Iniesta és quan millor ha rendit. D'ell, Luis Enrique recorda que “és un dels pocs que ha aconseguit tornar” i destaca que “continua evolucionant i millorant” i que “té molt de futbol i un ADN Barça, ja que va estar en el filial”. Poc a poc, Denis troba el seu lloc, cosa que tot i els 19 partits que ha jugat, li està costant un xic més a André Gomes, que fins ara ha anat alternant la posició d'interior, amb la de mig centre, quan ha faltat Busquets. Un lloc on al portuguès fins i tot se l'ha vist més còmode. Cap dels dos, però, ha rendit amb la regularitat desitjada, cosa que deixa obert el ventall de possibilitats per a un dels dos interiors, ja que l'altre pertany a Iniesta.

Els menys protagonistes

De les incorporacions, els que han tingut menys protagonisme són Paco Alcácer i Jasper Cillessen. Pel que fa al porter holandès, ja se sabia des de l'estiu que només tindria oportunitat de jugar en la copa del Rei i que la seva presència pràcticament seria testimonial. Tot i això, sí que ha tingut la sort de disputar un partit de lliga per lesió de Ter Stegen i que, malauradament, va acabar amb derrota. Va ser contra l'Alavés al Camp Nou i aquella nit va encaixar dos gols. També ha jugat un partit de la Champions, contra el Borussia Mönchengladbach, perquè amb la classificació i el primer lloc a la butxaca Luis Enrique va optar per donar descans al porter alemany. En la copa, la seva competició, Cillessen ha disputat els dos partits contra l'Hèrcules i va encaixar un gol, en l'anada. En el cas de Paco Alcácer si que és cert que s'esperava més d'ell tenint en compte que venia avalat pels seus bons números al València, on era el referent ofensiu. Evidentment que la falta de minuts (només 6 cops titular) ha afectat el seu rendiment, però això no justifica la seva nefasta ratxa sense veure porteria, que va trencar en l'últim partit contra l'Hèrcules. Juntament amb Cillessen, és l'únic fitxatge que no ha arribat als 1.000 minuts de joc. Luis Enrique no ha parat d'elogiar-lo, la seva feina i actitud, però sí que tothom al Barça n'esperava alguna cosa més.