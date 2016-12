Tornen a la feina encara sense el trident ni Piqué

A can Barça s'han acabat les vacances. Luis Enrique i els seus homes tornen a la feina aquesta tarda després de vuit dies de descans, i d'aquesta manera començaran a preparar la segona part de la temporada, i en concret el partit d'anada dels vuitens de final de la copa del Rei contra l'Athletic Club. A partir de les 18 h, els blaugrana es retrobaran amb la pilota després d'haver gaudit de les festes nadalenques amb les seves famílies i amics.

Avui, doncs, Luis Enrique començarà a treballar per encarar amb garanties el primer tram de l'any, que comença amb un partit complicat a San Mamés. En la vigília de Reis, el Barça, que no juga des que va golejar l'Hèrcules, visitarà l'Athletic per seguir caminant en la competició de la copa i també per intentar redreçar el rumb en la lliga i no perdre més pistonada respecte al Madrid de Zidane.

En l'entrenament que el Barça farà aquesta tarda a la ciutat esportiva, però, no hi seran tots els integrants del primer equip. Leo Messi, Neymar, Luis Suárez i Gerard Piqué encara gaudiran d'uns dies més de vacances i, de fet, Luis Enrique no els espera fins al 2017, concretament fins al dilluns dia 2. Precisament, els tres integrants del trident i el defensa barceloní van ser els únics blaugrana que van començar abans les vacances. Gràcies a un permís del tècnic, els quatre van marxar cap a l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i Colòmbia, respectivament, just després del partit contra l'Espanyol del diumenge 18 de desembre. Els quatre, però, tenen tots els números per jugar a San Mamés, en el primer partit de l'any, al qual arribaran amb pocs entrenaments, però havent descansat dues setmanes senceres.