Un doblet per seguir somrient

Set doblets de lliga i copa són els que ja acumula el Barça en la seva història, l'últim assolit en un 2016 que s'acaba. Un gran botí al qual cal sumar la supercopa d'Espanya signada a l'agost. No ha estat possible revalidar la Champions, però el projecte encapçalat des de la banqueta per Luis Enrique continua donat un rèdit altíssim pel que fa a la conquesta de títols.

Els blaugrana van acabar segellant la lliga 2015/16 amb 91 punts (29 victòries, 4 empats i 5 derrotes), només un per sobre del Madrid. De fet, el desenllaç del campionat va estar marcat per un suspens inesperat tenint en compte que quan faltaven nou jornades els de Luis Enrique tenien un coixí de vuit i 12 punts respecte a l'Atlético i el Madrid. Un avantatge que es va fondre en encadenar un empat i tres derrotes entre final de març i la primera quinzena d'abril. La primera d'aquestes derrotes va coincidir amb el clàssic contra el Madrid al Camp Nou (1-2) i va suposar la fi d'una ratxa de 39 partits sense perdre. Tot un rècord.

“Haurem de guanyar els cinc partits que queden tant sí com no, però aquests jugadors ho poden fer”, va avançar Luis Enrique després de la tercer ensopegada consecutiva, en aquest cas a Mestalla (17 d'abril). I així va ser. L'equip va reaccionar a temps per mantenir el lideratge amb cinc triomfs en les cinc darreres jornades. L'última es va signar al Nuevo Los Cármenes de Granada (14 de maig), on el Barça es va imposar 0-3 i va sentenciar la seva 24a lliga. “S'ha hagut de guanyar la lliga dos cops”, va declarar Gerard Piqué després del partit en referència a la tensió que va caldre gestionar durant l'últim mes de campionat. “Fa la sensació que aquesta lliga fa 25 anys aquest club no l'hauria guanyat. De vegades ens vencia el mateix pessimisme, però aquesta generació ho ha canviat”, també va destacar.

Precisament el caràcter guanyador de l'equip es va tornar a exhibir una setmana més tard, coincidint amb la final de la copa (22 de maig). Els blaugrana van haver de batallar una hora en inferioritat per l'expulsió de Javier Mascherano, però es van acabar imposant en la pròrroga al Sevilla. Jordi Alba (97') i Neymar (122') van ser el encarregats de fer pujar el definitiu 2-0 al marcador de l'estadi Vicente Calderón, escenari de la final.

Un trident letal

La incidència del trident ofensiu format per Messi, Luis Suárez i Neymar va tornar a ser un factor decisiu a l'hora de confeccionar el doblet del 2016. En aquest sentit, l'uruguaià va signar fins a 40 gols en la lliga, que li van permetre aconseguir el pitxitxi del campionat i la Bota d'Or al màxim golejador d'Europa. Messi i Neymar en van sumar 26 i 24, respectivament, per tal de donar una xifra total de 90 i superar els 81 de la lliga anterior. De fet, entre tots tres van signar el 80% del total dels gols de l'equip. L'extraordinari rendiment del trident, però, no va ser suficient per evitar caure eliminat en la Champions, coincidint amb l'eliminatòria de quarts celebrada durant la crisi de resultats viscuda durant les primeres setmanes d'abril. Es va repetir la història de dos anys enrere i l'Atlético de Madrid va ser un os massa dur de rossegar. El 2-1 registrat el 5 d'abril en l'anada disputada al Camp Nou –amb doblet de Suárez– no va ser suficient per compensar el 2-0 encaixat al Calderón una setmana més tard (13 d'abril). “Toca acceptar la derrota, fer autocrítica i mirar cap endavant. Repetir el títol de Champions era il·lusionant per a tota la plantilla, però no ha pogut ser”, va expressar Luis Enrique després de l'eliminació.

Més ‘fons d'armari'