Aquest any 2016 serà especialment recordat per tot el barcelonisme en clau emocional per la sentida pèrdua de Johan Cruyff, mort el dia 24 de març a l'edat de 68 anys, víctima d'un càncer. Parlar de Cruyff és parlar del millor futbolista europeu de tots els temps. És parlar d'una llegenda. Un mite. Rebel per definició. L'ideòleg d'una filosofia futbolística. El pare d'un model.

L'adéu al mestre va fer plorar tot el món del futbol. 60.525 persones van passar per l'espai de condolences que el FC Barcelona va habilitar al Camp Nou durant els quatre dies posteriors a la seva defunció, i especialment emotius van ser el tribut que se li va retre en l'Holanda-França a l'Amsterdam Arena l'endemà de la seva mort i l'homenatge en el clàssic Barça-Real Madrid jugat tres dies després a l'estadi. Espectacular mosaic en la seva memòria, respectuós minut de silenci i Josep Maria Bartomeu i els set expresidents del club vius junts a la llotja en una imatge del tot atípica.

Durant els últims mesos les mostres d'estima a la seva família i les mostres de reconeixement a una de les figures més rellevants del món del futbol s'han anat succeint. El govern espanyol va decidir concedir-li la Medalla d'Or de la Real Ordre del Mèrit Esportiu a títol pòstum, i el mes de novembre l'Ajuntament de Barcelona també va fer entrega a la seva viuda Danny i al seu fill Jordi de la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu de la ciutat. Abans, el dia 9 de setembre, l'Ajuntament de Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà) va dedicar un dels carrers del municipi al mite holandès. Com sàviament va dir Jordi Cruyff, “Johan és de tots” i indiscutible ha estat el seu paper d'ambaixador esportiu de la ciutat de Barcelona i de Catalunya al món.

Campió de lliga (1974) i de copa (1978) com a jugador amb el Barça i campió de quatre lligues (1991, 1992, 1993 i 1994), de la copa d'Europa (1992), de la recopa (1989), de tres supercopes d'Espanya (1991, 1992, 1994) i d'una supercopa d'Europa (1992) com a tècnic blaugrana, el palmarès que deixa a les vitrines del museu és gran, però molt més transcendent és el seu llegat. Cruyff ha marxat, però la seva herència futbolística es manté ben viva.