El cas Neymar 1, tema tancat

El 2016 ha tornat a ser un any veritablement agitat als despatxos i als jutjats. I en aquest sentit, menció especial per a la resolució final del serial del cas Neymar 1. Aquesta, per fi, és ja una carpeta tancada. Ho és des que al mes de juny Josep Maria Bartomeu va anunciar públicament que els serveis jurídics del FC Barcelona havien arribat a un pacte amb la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat a través del qual el club assumia tota la responsabilitat com a persona jurídica i l'expresident Sandro Rosell i Bartomeu quedaven exculpats a raó de 5,5 milions d'euros que el Barça acceptava pagar a Hisenda com a multa per l'assumpció de dos delictes fiscals els anys 2011 i 2013. El 13 de juny, la junta directiva aprovava el pacte amb 14 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions i l'11 de juliol es duia a terme la signatura oficial de l'acord a l'Audiència Provincial de Barcelona.

El capítol final tenia lloc el 22 de novembre, quan la secció sisena de l'Audiència de Barcelona comunicava que desestimava el recurs interposat per l'expresident Joan Laporta i un grup de socis contra la decisió del jutge instructor del jutjat número 22 de Barcelona, que no va permetre a Laporta personalitzar-se al seu moment com a acusació particular en el procés obert pel fitxatge de Neymar. El jutge va avalar el pacte i va lamentar que aquest grup de socis volgués “utilitzar un procés penal per criticar i desautoritzar la gestió que van fer de l'entitat determinades persones [Rosell i Bartomeu] els últims anys”.

El cas Neymar 2, per contra, continua en dansa.