De Qatar a Rakuten

Qatar Airways ja és cosa del passat. Per ser exactes, ho passarà a ser oficialment a partir del 30 de juny del 2017, però el divorci Barça-Qatar ja és una realitat. El futur està al Japó. Canvi del patrocinador principal global del club a partir del curs 2017/18.

Després d'anys de debat en què la idoneïtat d'associar els valors d'un govern com el de Qatar amb la imatge del Barça ha estat constantment qüestionada des d'alguns sectors, i després de mesos i mesos d'incertesa per saber quin patrocinador agafaria el relleu en la samarreta del primer equip blaugrana, el mes de novembre el FC Barcelona presentava l'empresa japonesa Rakuten, dedicada al comerç electrònic, als continguts digitals i als serveis de fintech per a consumidors i empreses de tot el món. L'acord és per a les quatre pròximes temporades, amb opció d'estendre'l un any més, amb una xifra base de 55 milions d'euros i amb un bonus d'1,5 milions per guanyar la lliga i 5 milions per la Champions.

Dues setmanes abans de tancar el 2016, en l'assemblea extraordinària del 18 de desembre, l'esmentat acord quedava aprovat i ratificat per àmplia majoria pels socis compromissaris del club, amb 377 vots a favor, 4 en contra i 5 en blanc. Amb Rakuten, la samarreta del Barça passarà a ser la més ben pagada del mercat.