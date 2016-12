“Marxar era el camí per créixer”

Crec que Messi seguirà i renovarà. Pel bé del Barça. És el millor jugador de la història

Al'estiu, Marc Bartra va decidir fer el difícil pas de deixar el Barça per afrontar l'aventura de jugar en la Bundesliga. L'ambició per jugar, la falta de minuts i la percepció que en el tercer any amb Luis Enrique la seva situació no canviaria gaire van fer que es decidís. Amb el pas del temps i veient el pes que està tenint al Borussia de Dortmund queda clar que el camí que va escollir va ser un encert. En aquesta entrevista parla dels seus primers mesos a Alemanya i també, és clar, del seu estimat Barça.

Ja fa mig any que és a Dortmund. Satisfet de com li estan anant les coses?

La veritat és que sí. Pel canvi i per com estan anant les coses, encara que aquest final d'any ens hem deixat punts en la Bundesliga. Però de cara al 2017, confiem a reprendre la competició amb moltes més forces.

No li ha costat gens adaptar-se al futbol alemany. Quina ha estat la clau?

Crec que l'estil de joc que fem és molt i molt semblant al del Barça i al de la selecció espanyola i, a més, a l'equip també tenim molts bons jugadors. Tot suma i ajuda a estar a un bon nivell.

La Bundesliga era el que necessitava en aquest moment de la seva vida i la seva carrera?

El repte és dels millors que em podien passar, perquè fa que doni el millor de mi. És una lliga molt intensa, que t'exigeix el millor en cada partit. I la gent ho viu molt. De tots els estadis on he estat, que ja són uns quants, podria dir que el del Dortmund està molt i molt per sobre de la resta. És un espectacle, ja des de l'escalfament, i guanyis o perdis.

Li ha quedat una espina clavada de no haver pogut triomfar al Barça?

Bé, jo diria que sí que vaig tenir moments d'èxit i molt bons. Molta gent pot pensar que hi va haver moments dolents, però el que vaig fer al Barça és el que m'ha dut on sóc ara mateix, i ara estic orgullós d'estar en un dels millors clubs que hi ha a Europa.

Amb què es queda de la seva etapa al primer equip del Barça?

L'any del Tata va ser un any en què per molt poc no es van guanyar títols i va ser un any en què vaig jugar molts partits. L'any del Tito també hi va haver mitja temporada en què em vaig fer molt com a jugador, i amb Luis Enrique, els primers sis mesos també estava content, tot i que després les coses no van anar com volia. Però hi va haver molts bons moments.

Amb perspectiva, quan analitza per què va haver de marxar del Barça, quins motius troba?

Tot són etapes. Jo havia d'agafar aquest camí per continuar creixent, avançant i sumant, i per assolir objectius que tinc a llarg termini. I vaig creure que un club com el Dortmund me'ls podia donar. Si m'hagués quedat, no hauria estat així.

Pensa a tornar?

En el que penso és a fer les coses molt i molt bé amb el Dortmund. Si estigués pensant en altres coses... Hi estic tan còmode, que en l'única cosa que penso és a continuar fent-ho bé.

En quin moment va pensar que era l'hora de marxar?

No hi va haver un moment concret. Al llarg de la temporada, durant l'últim any i sobretot els últims mesos, vaig veure que podia passar. Feia tants anys que era al Barça, que semblava que no arribaria mai aquell moment, però sent ambiciós, és el millor que podia fer.

Què ha après a Alemanya que no tingués aquí?

Sobretot la continuïtat, el fet de jugar cada tres o quatre dies. Saber que has de donar el millor de tu per ajudar que l'equip vagi bé. Tot plegat t'aporta molta maduresa com a jugador.

Thomas Tuchel li ha donat molta confiança. S'esperava ser tan important ja des de l'inici?

Era el meu objectiu. Arribar i ser-hi en els moments importants i en la majoria de partits i, de moment, està sent així. No és fàcil, perquè no et pots despistar ni un moment.

És un tècnic que té fins i tot un punt d'estil Barça?

S'assimila molt al que és el Barça, en l'estil, en els entrenaments i en els exercicis que fem, i això també m'ha ajudat a adaptar-me bé, juntament amb la confiança que m'està donant, que no crec que sigui ni més ni menys que la que mereixo. Al final, és el que volem els jugadors, que et donin la confiança que realment mereixes.

Abans de l'estiu, va arribar a parlar amb Luis Enrique del seu futur i les perspectives de cara al curs següent?

Bé, durant l'any ja vaig anar veient com anaven les coses i al final el que havia de fer era escollir la millor opció per seguir creixent.

Al Barça va tenir quatre entrenadors. Què destacaria de cadascun d'ells?

De Luis Enrique diria que és un entrenador molt ambiciós, i aquesta ambició també me la va transmetre i em va ajudar. De Guardiola, els detalls. El fet de ser tan meticulós en l'aspecte tècnic i tàctic, de fer-ho tot perfecte. Amb Tito, va ser una mica com amb el Pep, també cuidava molts els detalls, però per desgràcia no el vam poder gaudir tant. I de Martino, tenint un perfil també de jugar i de tenir la pilota, ens va aportar coses del futbol sud-americà, de competir i de tenir bon tracte amb la persona.

Des de la distància, com veu el Barça?

Han tingut moments molt bons, però altres no tan bons. Potser els està faltant la regularitat dels últims anys, però tenen molt bon equip, amb grans jugadors per poder revifar.

S'imagina enfrontant-s'hi en la Champions?

En la final, millor.

Parlem d'alguns noms propis. Julian Weigl, que és un migcampista que va en boca de tothom. Creu que té perfil Barça?

És un molt bon jugador. A la seva posició, per mi, el millor és Busquets, però ell té coses de grandíssim jugador. Té molta personalitat i en la sortida de pilota ens ajuda molt. Però el més important és que ha renovat fa poc i això per a tots els borussers és una gran notícia.

Va coincidir amb Messi al vestidor. Com veu la seva situació? Renovarà?

Crec que seguirà i segurament renovarà. Pel bé del Barça. És el millor jugador de la història i al final ell decidirà què és el millor, però jo crec que es quedarà.

Per al lloc de central, el Barça va fitxar Umtiti a l'estiu. Com el veu?

Malgrat la seva joventut, em sembla un molt bon jugador. Té personalitat per estar molts anys al Barça. És clar que és molt diferent jugar de central al Barça que en un altre equip i que s'ha de ser analític, però ell està rendint a un bon nivell.

En la Champions han demostrat, jugant de tu a tu amb el Madrid, que poden plantar cara a qualsevol.

Crec que hi ha equip per arribar lluny. Ho hem demostrat i els resultats ho diuen. Fora de casa hem fet un pas endavant i a casa sempre ens va bé. Com dius, podem plantar cara a qualsevol.