Arda Turan no vol marxar del Barça

Coincidint amb els hat tricks contra el Borussia Mönchengladbach i l'Hércules, es van desfermar les noticies sobre el possible interès d'equips de la lliga xinesa en Arda Turan. Es va parlar de xifres astronòmiques, de prop de 40 milions de traspàs i de 15 en sou per al jugador. Però el turc no pensa bellugar-se del Barça. Aprofitant les vacances al seu país va concedir una entrevista al programa 100% Futbol' de la NTV Spor, on va deixar molt clar que seguirà de blaugrana. “Sóc molt feliç a Barcelona i tinc contracte fins als 33 anys. Jugo en el club més gran del món. Què puc dir? Crec que sóc una part important de la plantilla del FC Barcelona”, va afirmar.

Arda Turan reconeix que tant al mig del camp com a la davantera té molta competència, però va defensar el seu rendiment aquesta temporada. “Intento fer-ho el millor possible i crec que les meves actuacions en són la prova.” I va enviar un missatge reivindicatiu a la premsa que l'ha criticat. “Els mitjans espanyols o turcs, fins i tot si no volen, aprendran a respectar-me com a jugador”, va assenyalar.