Sergi Milà: “Aquest és un èxit de tot l'equip”

La plantilla de l'Infantil B del FC Barcelona està formada per 23 jugadors però a Tenerife va disputar LaLiga Promises amb només 12 homes. Això no vol dir, però, que la resta del grup s'oblidés dels seus companys. L'entrenador de l'equip, Sergi Milà, ho té molt clar. “Aquest és l'èxit de tots. Dels 12 jugadors que han jugat a Puerto de la Cruz i també dels 11 cracs, perquè ho són, que s'han quedat a casa i ens han animat des de Catalunya. Som un equip i a ells els vull dedicar aquest títol”, va afirmar. El tècnic va destacar que havien aconseguit imposar-se mantenint l'estil característic de l'escola blaugrana. “Hem guanyat el torneig respectant el nostre estil, sent fidels a la nostra idea futbolística, la que sempre desenvolupem en el futbol formatiu blaugrana i la que tants bons resultats ens ha donat sempre. És el nostre ADN i n'estem orgullosos.”

El torneig també ha deixat molt clar que el planter del Barça ha estat el dominador després de guanyar cinc de les darreres 11 edicions. L'Infantil B va guanyar a Miami la final contra el València (4-3) de l'edició de l'any 2015, la del 2010, a Arona, contra el Real Madrid –als penals–, la del 2008 a Maspalomas contra el Benfica per 6-2, i la del 2006, a Arona, també contra el Benfica (2-1). De Tenerife l'equip marxa amb tres guardons individuals. Toni Caravaca i Xavi Planas van compartir el premi de màxims golejadors i Adrià Capdevila es va endur el premi al millor jugador.