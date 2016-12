Un sol actor principal

Marc-André ter Stegen arriba a l'aturada de Nadal havent disputat 19 dels 26 partits oficials que acumula el Barça des que va arrencar el curs (el 73%). Ja suma més de 1.700 minuts al camp, dels quals 1.260 corresponen a la lliga –és el blaugrana que més n'acumula al campionat– i 450 a la Champions (450). De fet, només Mascherano (1.729), Luis Suárez (1.721) i Busquets (1.720) el superen. I ben segur que hauria liderat aquest rànquing si un parell de lesions musculars no li haguessin impedit disputar la supercopa d'Espanya a finals d'agost i els partits contra l'Alavés i el Mönchengladbach a principis de setembre. Una trajectòria, doncs, que té molt poc a veure amb els dos darrers cursos, quan va haver de repartir-se la porteria amb Claudio Bravo, el titular a la lliga. Quatre mesos després de la marxa del xilè al City, Ter Stegen ja gaudeix del protagonisme que desitjava des que va fitxar pel Barça, l'estiu del 2014, amb només 23 anys.

“Nomes li faltava regularitat. Abans potser jugava cada quinze dies i així no es podia fer una valoració del tot acurada”, reflexiona Pere Valentí Mora, bon coneixedor d'una posició que va defensar amb assiduïtat com a blaugrana durant la dècada dels setanta. “Ha tingut alguna errada destacable, però també ha demostrat que té unes qualitats importants per ocupar la porteria”, hi afegeix, quan se li pregunta sobre el balanç de Ter Stegen en el primer tram de curs. I destaca que el fet que l'equip continuï aspirant als títols importants també ha ajudat a la consolidació: “No s'han patit ensopegades greus. Es veu titular i tranquil perquè esta jugant bé.”

A hores d'ara la mitjana de gols encaixats de Ter Stegen és de 0,8 per partit. Ha deixat la porteria intacta en nou dels 19 partits que ha disputat, i el seu nombre d'aturades s'ha elevat a 46 entre lliga (36) i Champions (10). Xifres correctes per generar seguretat als companys, tot i que s'han vist força mancades d'alguna acció clarament decisiva.

Dels 16 gols que ha encaixat, 12 corresponen a la lliga. Una xifra que li permet continuar aspirant al premi Zamora, a hores d'ara liderat per Sergio Asenjo (Vila-real), amb un coeficient de 0,69. El de l'alemany és de 0,86.

Són destacables els seus registres pel que fa a passades amb el peu, i a la lliga ja n'ha registrat 419. De fet, és ben sabut que es tracta d'un dels elements definitoris del seu estil i que va impulsar que el Barça apostés per fitxar-lo. Tot i això, també li ha costat més d'un disgust. Sense anar més lluny, la seva actuació va ser especialment qüestionada en l'última derrota a Balaídos (2 d'octubre), quedant assenyalat en dues accions que van suposar dos gols del Celta. “Arrisca més i pot quedar retratat més d'una vegada”, evidencia Mora, alhora que ho justifica: “Això també ho porta el joc del Barça, que aposta per treure la pilota jugada amb el peu. Però hi ha vegades que cal valorar si és millor fer una puntada i no comprometre tant la defensa.” En aquest sentit, l'exporter blaugrana considera que la regularitat que ha adquirit Ter Stegen l'ajudarà a l'hora de valorar millor els riscos: “Sentir-se titular cada diumenge ajuda a tenir més confiança i a rendir molt més. Això l'ha de beneficiar, però ell també ha de defensar-ho.”

Jasper Cillessen no s'adverteix a hores d'ara com una amenaça a l'hora de plantejar un nou panorama a la porteria del Barça. La confiança de Luis Enrique en Ter Stegen ha quedat ben reflectida, més enllà de les errades esmentades. Mora constata que no hi ha hagut massa ocasions per veure Cillessen en acció –tot just cinc partits oficials–, i que el debat a la porteria blaugrana s'ha tancat amb la marxa de Bravo. “A hores d'ara els galons de titular són clarament seus”, diu Mora respecte a l'alemany.