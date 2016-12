Retorn amb sorpreses

Després d'unes breus vacances que per a la gran majoria de jugadors es van iniciar l'endemà de segellar el passi als vuitens de final de la copa, i que en total han durat vuit dies, la plantilla del Barça va tornar ahir a la tarda a la feina per començar a preparar un inici d'any que serà de màxima exigència, amb dos desplaçaments seguits. I és que en només tres dies, els de Luis Enrique hauran de visitar San Mamés, el dijous 5 de gener, en l'anada dels vuitens de final de copa, i el Madrigal, el diumenge 8 de gener, en el partit corresponent a la dissetena jornada de lliga. El conjunt blaugrana aspira a tot aquest 2017, i començar l'any amb bon peu tant en la copa com en la lliga serà la millor manera de confirmar que manté les il·lusions i les seves aspiracions intactes amb vista a intentar aconseguir tots els títols possibles.

El d'ahir va ser un retorn amb algunes absències ja conegudes i esperades, però també amb sorpreses. Leo Messi, Luis Suárez i Neymar, que ja havien començat les vacances tres dies abans que la majoria dels seus companys i que tenen permís del tècnic per no tornar fins al dilluns 2 de gener, no van ser presents en la sessió preparatòria. Tampoc Javier Mascherano, que al final va quedar alliberat de tornar ahir a la feina i no s'hi incorporarà fins dilluns. Qui sí que va estar present en la penúltima sessió de l'any és Gerard Piqué. El central, que com els integrants del trident havia iniciat les vacances abans que la resta i també tenia la possibilitat de no reincorporar-se als entrenaments fins dilluns, ja va aterrar a Barcelona dijous i va sumar-se ahir a la majoria dels seus companys, en una sessió que va començar a les sis de la tarda, al camp número 2 de la ciutat esportiva, on també s'hi va poder veure Jérémy Mathieu, que fa més de dos mesos que està de baixa per una lesió al soli. El que no s'esperava ningú és que Jasper Cillessen arribés a Barcelona lesionat. El porter holandès va comunicar a la seva arribada a la ciutat esportiva que estava lesionat, i just quan començava a l'hora en què s'iniciava l'entrenament, el club va confirmar que pateix una lesió al soli de la cama esquerra i que haurà d'estar de baixa unes dues setmanes. Cillessen, que fins ara només havia disputat 4 partits aquesta temporada –un de lliga, contra l'Alavés, per la lesió de Ter Stegen, un de Champions, contra el Borussia Mönchengladbach i ja sense res en joc, i els dos de copa contra l'Hèrcules–, era el gran favorit per ocupar la porteria blaugrana en la resta del torneig del K.O, però com a mínim es perdrà ja d'entrada l'eliminatòria contra l'Athletic, i també serà baixa segura en el duel de lliga contra el Vila-real. És la segona lesió que té l'holandès aquest curs, ja que a l'octubre, en un entrenament amb la seva selecció, es va fer un esquinç al turmell dret i va estar gairebé vint dies de baixa. Ara faltarà veure si Luis Enrique dóna l'alternativa a Jordi Masip en aquest imminent doble duel contra l'Athletic –aquest curs només ha actuat en partits amistosos i en la supercopa de Catalunya– o si aposta per Ter Stegen. D'altra banda, faltarà veure, en cas que el Barça elimini el conjunt basc i es classifiqui per als quarts de final, si el tècnic asturià torna a apostar per Cillessen en la copa, com així sembla que estava previst abans de la lesió.

Avui més, i demà, festa