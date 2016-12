“Gener és un mes exigent i caldrà estar preparats”

Un parell d'hores després d'haver reprès la rutina d'entrenaments, Andrés Iniesta va ser el protagonista de la presentació de la nova campanya d'una coneguda marca de ganivets originària, com ell, d'Albacete. Després de comentar que es desenvolupa millor al camp que a la cuina, el manxec va expressar el seus desitjos amb vista al 2017: “Que em respectin les lesions, continuar gaudint del futbol i assolir els objectius per poder celebrar més èxits.” En aquest sentit, es va mostrar ambiciós a l'hora d'assenyalar que “els objectius són tots”. “Tornar a guanyar la Champions seria increïble, però la tercera lliga consecutiva seria un repte grandiós, com la copa”, va dir el manxec, segons el qual “hi ha plantilla per tornar a lluitar per tot”.

Iniesta va advertir que el gener “és un més exigent”, començant per l'eliminatòria de la copa contra l'Athletic. “Després tenim un desplaçament a Vila-real i la situació a la lliga ens obliga a fallar el menys possible. Cal anar partit a partit.”

Contactes per renovar

El recurrent tema de la renovació va centrar bona part del torn de preguntes. “N'hem començat a parlar amb el club”, va explicar sense detallar aquesta primera presa de contacte. “Encara em queda un any i mig de contracte, però allò lògic seria fer-ho com més aviat millor”, va comentar Iniesta, que, amb 32 anys, ja ha proclamat “per activa i per passiva” el desig de retirar-se com a blaugrana: “Entenc que si el rendiment continua sent l'òptim no hi hauria d'haver problema, però no ho decideixo jo sol, sinó també el club. Tenim un mateix pensament i tant de bo la notícia sigui que el tema s'ha resolt.”

Luis Enrique i Messi