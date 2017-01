El trident i Mascherano tornen amb l'any nou

Després de celebrar el Cap d'Any i de la jornada de descans d'ahir, la primera plantilla del FC Barcelona realitzarà aquesta tarda, a partir de les 18 hores, el primer entrenament del 2017 amb la presència de Leo Messi, Neymar Júnior, Luis Suárez i Javier Mascherano. Tots quatre, que han viatjat als seus respectius països per passar les festes nadalenques a prop de la família, han aprofitat el permís que els va donar Luis Enrique per incorporar-se a la feina quatre dies més tard que la resta de la plantilla. De fet, els seus companys ja van treballar la setmana passada al camp Tito Vilanova de la ciutat esportiva en dues sessions: divendres a la tarda i dissabte al matí. En totes dues, celebrades enmig d'un ambient especialment distès, hi va participar Gerard Piqué, que, tot i que també tenia permís fins al 2 de gener, es va voler reincorporar al costat del gros de la plantilla.

A l'horitzó més proper hi ha el duel de copa contra l'Athletic Club, el primer de l'any, que es disputarà dijous que ve, coincidint amb la cavalcada de Reis. L'equip tindrà, doncs, tres dies per preparar aquest enfrontament, que tindrà lloc a San Mamés a un quart de deu de la nit, i encetarà un mes de gener que s'albira ben farcit. De fet, si supera aquesta eliminatòria de vuitens de final contra el conjunt que entrena Ernesto Valverde, el Barça haurà de jugar tres partits per setmana.

L'absència més destacada en l'estrena blaugrana el 2017 serà a la porteria, per la lesió al soli amb què Jasper Cillessen, teòricament el porter titular de la copa, va tornar de les vacances, que l'obligarà a estar de baixa durant, com a mínim, les dues pròximes setmanes. L'holandès ha assegurat al vestidor que es va lesionar quan va sortir a córrer per mantenir el bon to muscular. En canvi, qui podria tenir ben aviat l'alta mèdica és el defensa francès Jérémy Mathieu, que arrossega una lesió precisament al soli des de fa dos mesos i que ja es va entrenar amb el grup en els dos entrenaments de la setmana passada.