El lateral dret, l'únic interrogant

Aleix Vidal concentra l'atenció de l'entorn blaugrana pel que fa al mercat de fitxatges d'hivern, que arrenca amb el nou any i s'allargarà fins al 31 gener. El futur del de Puigpelat com a jugador del Barça fa temps que és una incògnita a causa de la falta de minuts. Sense anar més lluny, tot just ha disputat cinc partits oficials des que va arrencar el curs, i s'ha mantingut l'ostracisme que ja va viure en la recta final de la temporada passada. Uns registres que no satisfan la seva voluntat de tenir més continuïtat i, en conseqüència, obren la possibilitat que busqui un canvi d'aires. Des de l'entorn del jugador es prefereix mantenir la discreció i només s'indica que encara no hi ha res decidit, en espera que a partir d'aquesta setmana totes les parts puguin començar a concretar la situació.

En aquest escenari, caldrà veure quina incidència poden tenir les declaracions de Luis Enrique en l'entrevista a Barça TV del (24 de desembre), en què va deixar entreveure que la situació d'Aleix està canviant: “No tinc res contra ell. Em cau molt bé. Jo crec que també li caic bé, potser menys que al principi. La decisió que jugués menys la vaig prendre arran dels primers partits de la competició i de la pretemporada. Però va ser una grata sorpresa el seu bon partit contra el Borussia. Si segueix mostrant aquest nivell tindrà més oportunitats.”

Vidal, de 27 anys, va aterrar al Barça procedent del Sevilla l'estiu del 2015, tot i que fins ara fa un any no va poder debutar amb la samarreta blaugrana a causa de la sanció de la FIFA. El preu del traspàs es va elevar fins als 18 milions d'euros –més quatre lligats a variables– i s'entén que el club vulgui amortitzar una part d'aquesta forta inversió si ha d'estudiar l'opció d'una sortida. En aquest context, una cessió apareixeria com la possibilitat més factible.

L'ostracisme d'Aleix Vidal també ha propiciat l'aparició de diversos candidats a reforçar el lateral dret durant aquest mercat d'hivern, començant per Darijo Srna. Al croat, de 34 anys, només li queden sis mesos de contracte amb el Xakhtar –fins al 30 de juny– i això li permet negociar lliurement amb un altre club des d'aquest gener. Una situació avantatjosa a l'hora de negociar la seva incorporació. Algunes informacions indiquen que el Barça li hauria traslladat una proposta per a la resta de temporada i la propera.

Un altre nom que sona amb força és el de João Cancelo. L'actual futbolista del València agrada a la secretaria tècnica blaugrana, però la gran inversió que implica l'operació obliga a ajornar les negociacions pel seu fitxatge fins a l'estiu que ve. Serà llavors quan el València també es mostrarà més obert a tractar la seva marxa.