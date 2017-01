Els reptes de Bartomeu

Després d'assegurar la continuïtat de Busquets, Neymar i Suárez, Bartomeu haurà de segellar en la primera meitat del nou any les tres renovacions més transcendentals per al futur immediat del projecte esportiu, les de Messi, Iniesta i Luis Enrique. La primera ha de ser la de l'argentí, el millor jugador de la història i el pal de paller de l'equip i del club, una renovació vital en què Bartomeu en persona ja va començar a treballar fa unes setmanes, amb uns primers contactes telefònics amb el pare i representant del jugador. Tot i que res fa indicar que Messi tingui la intenció de marxar, el cert és que la culerada no respirarà tranquil·la fins que el vegi signant la renovació. El principal inconvenient per a Bartomeu no és, com s'ha dit, la por dels Messi que el jugador segueixi en el punt de mira de la justícia espanyola, sinó que el tempo de les negociacions són cosa de l'entorn del futbolista, que no es vol precipitar, fet que l'obliga a esperar que arribi l'hora d'accelerar les trobades. Bartomeu, però, és optimista. “Ens agradaria que acabés la seva carrera al Barça. Ell és un català més i sabem que vol continuar. Messi és el millor jugador de la història i farem l'esforç que sigui necessari perquè estigui sempre aquí. És casa seva”, va afirmar el president en el balanç del 2016. I és clar, si Messi és el referent damunt del terreny de joc, el líder espiritual és Iniesta, que, com l'argentí, acaba contracte el juny del 2018. En el cas del migcampista manxec, però, sembla que les negociacions s'haurien de resoldre en poc temps, ja que el capità ja ha manifestat que vol acabar la seva carrera al Camp Nou. A banda del 10 i del 8, el club també ha de resoldre algunes renovacions més de jugadors, com són la de Ter Stegen i la de Rakitic.

I l'altra gran patata calenta dels despatxos és, és clar, la renovació de Luis Enrique, que acaba contracte aquest 30 de juny. Tot i que Jordi Mestre, vicepresident esportiu del club, va afirmar al setembre que les converses, per anar bé, haurien d'encetar-se entre el gener i el febrer, el cert és que a hores d'ara sembla que hauran d'esperar uns mesos més, ja que Luis Enrique ara no vol sentir a parlar del tema. “A l'abril començarem a parlar amb ell, evidentment ens agradaria que continués, crec que és l'opinió de tot el barcelonisme. Ens ha portat molts èxits, però li hem de donar temps, perquè ara toca competir”, va explicar sobre el tema Bartomeu, que de moment nega l'existència d'un pla B per si marxés Luis Enrique. Tot i així, la realitat és que l'escenari d'un adéu de l'asturià és real, i en aquest cas sorgiria un nou repte encara més complicat, trobar un nou entrenador que sigui capaç de mantenir tan amunt el llistó de les darreres temporades, tant pel que fa als títols com pel que fa al joc, a banda de ser capaç de superar la pressió, enorme, sempre lligada a la banqueta blaugrana. Si s'arribés a aquest extrem, és clar, el càsting hauria de ser el més meticulós possible, i molt probablement amb Ernesto Valverde en boca de tots.