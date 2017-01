Necessita millorar

Va guanyar l'or, la lliga i la copa en el 2016, però no va acabar bé l'any

Hi ha futbolistes amb un talent especial, que sembla que hagin nascut per jugar al futbol, per guanyar-se –i molt bé– la vida com a futbolista. I després hi ha futbolistes que sembla que han nascut ja amb la pilota als peus. Un d'ells és Neymar Júnior. Té un talent especial i fa coses amb la pilota que semblen impossibles fins i tot de pensar-les, com les ja famoses lambrettas que han tret de polleguera diversos rivals, per exemple. Al Barça ha trobat els millors socis per fer sorgir el seu millor futbol, i com a blaugrana està aprenent al costat d'alguns dels millors jugadors del món i s'està convertint en un d'ells. Al costat de Leo Messi i Luis Suárez, però també d'homes com Andrés Iniesta, Neymar ja fa temps que juga a molt més que fer filigranes amb la pilota i a deixar bocabadats propis i estranys amb els malabarismes que el caracteritzen. El jove brasiler, que al febrer farà 25 anys, és molt més que el futbolista que va arribar a can Barça l'estiu del 2013 enlluernant a tothom amb els tocs de pilota.

Aquesta és la seva quarta temporada amb la samarreta blaugrana i Neymar ja pot dir que ho ha guanyat tot. Malgrat que el primer any va ser desastrós, el brasiler té ja al palmarès dues lligues, una Champions League, dues copes del Rei, una supercopa d'Espanya, una supercopa d'Europa i un mundial de clubs, i en tots aquests títols hi ha participat molt activament i sent decisiu. És el que té ser un dels millors futbolistes del món i una de les referències de l'equip de Luis Enrique. Tot i així, des de fa mesos no viu el seu millor moment, i tothom –ell, el tècnic, el club i l'afició– espera que el 2017 sigui l'any que faci retornar a la gespa el millor Neymar.

Només brilla la medalla