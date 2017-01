Una disjuntiva enverinada

A San Mamés, Ter Stegen o Masip? Aquesta és l'enorme disjuntiva que haurà de resoldre Luis Enrique entre avui i demà, una decisió força enverinada, ja que el tècnic asturià haurà d'escollir entre ser conseqüent amb les seves reiterades paraules d'elogi per a Masip, amb el risc d'apostar per un porter de nivell inferior al de Ter Stegen, o, per contra, optar per l'alemany, fet que dilapidaria totes les esperances de Masip tot just en el moment en què el sabadellenc, que acaba contracte el proper 30 de juny, té damunt la taula una oferta de renovació. I és que fins divendres res era més indubtable de cara a l'anada dels vuitens de final de la copa del Rei que la titularitat de Jasper Cillessen, l'ombra de Ter Stegen en la lliga i en la Champions, però amb el torneig del KO com a competició assignada. L'holandès, però, va obrir la capsa dels trons divendres passat, quan va tornar de les vacances de Nadal amb una lesió al soli de la cama esquerra que el mantindrà a la infermeria les properes dues setmanes, justament el període de temps en el qual s'ha de resoldre l'eliminatòria de la copa del Rei contra l'Athletic Club.

“En aquests moments, el titular seria Jordi Masip, un porter que conec perfectament de quan el vaig entrenar al filial.” Així va respondre Luis Enrique, l'estiu del 2014, a la primera pregunta que se li va plantejar sobre la disjuntiva a la porteria. Tot i les seves paraules, finalment l'asturià va escollir Claudio Bravo per a la lliga i Ter Stegen per a la Champions i la copa del Rei, deixant per a Masip la primera eliminatòria del torneig del KO i algun amistós puntual. El sabadellenc, de fet, només va disputar dos duels oficials en el primer curs de Luis Enrique, la tornada dels setzens de la copa contra l'Osca –l'anada la va jugar Ter Stegen–, i la darrera jornada de la lliga, contra el Deportivo, en què el Barça ja no s'hi jugava res. I la situació de Masip no va canviar la temporada passada, en què de nou les bones paraules de Luis Enrique no es van traduir en més minuts per al porter, que una altra vegada va tancar el curs amb dos duels oficials al currículum, els dos de la copa del Rei contra el Villanovense.

La paciència de Masip