El suport a Yeray es farà sentir contra el Barça

“Potser no sigui la millor manera de començar l'any 2017, però gràcies a això m'he adonat de qui és la gent que de debò importa i la que et dóna suport en els pitjors moments. Gràcies a tothom que ha deixat el seu missatge, la seva foto, la seva visita o qualsevol cosa per animar-me. Eskerrik asko.” Amb aquest missatge al seu compte d'Instagram, el jugador de l'Athletic Yeray Álvarez, que la setmana passada va ser operat d'un càncer testicular –se li va extirpar el testicle afectat i va ser donat d'alta a les 24 hores–, va agrair les múltiples mostres de suport rebudes en els últimes dies, a més de desitjar un bon any nou als seus seguidors.

Un suport que es repetirà en el partit d'aquest dijous a San Mamés entre l'Athletic i el Barça, corresponent a l'anada dels vuitens de final de la copa, i que serà el primer que disputa el conjunt basc des que es va conèixer la malaltia del seu central, el 23 de desembre passat. El club blaugrana també va ser un dels que va expressar el seu suport al defensa de Barakaldo: “Desitgem veure't ben aviat de nou en un camp de futbol. Molts ànims, Yerai!” Des del club biscaí, no s'ha explicat encara si hi ha previst algun acte de suport a Yeray de cara al duel de dijous, i s'ha optat per la màxima discreció i privacitat per al jugador –fins ara les úniques comunicacions sobre aquest tema va ser la compareixença del president, Josu Urrutia, i del cap dels serveis mèdics, Josean Lekue, per informar sobre la malaltia i la difusió d'un comunicat mèdic un cop Yeray ja havia estat operat–, però és força probable que els jugadors de l'Athletic llueixin alguna samarreta dedicada al seu company. Qui ja ha donat a conèixer la seva iniciativa és la grada d'animació del conjunt basc. El col·lectiu Iñigo Cabacas Herri Harmaila ja ha convocat tots els seguidors de San Mamés a aplaudir en el minut 27 de partit, que coincideix amb el dorsal que llueix Yeray.

Temps de baixa incert