Amb Messi, Suárez, Neymar i Mascherano ja hi són tots

A partir de les 11 d'aquest matí, la primera plantilla del FC Barcelona s'entrenarà al Miniestadi, en una sessió a portes obertes en la qual s'espera, com cada any, la presència de molt públic infantil. Les portes del Miniestadi s'obriran a dos quarts de deu. S'espera un ple absolut, ja que les més de 15.000 entrades que es van posar a disposició de socis i aficionats la setmana passada es van esgotar ràpidament. Els socis no han hagut de pagar, fins a un màxim de tres entrades, mentre que la resta d'aficionats han pagat 5 euros per cada localitat. Quan finalitzi l'entrenament, els jugadors del primer equip del Barça es desplaçaran a diversos centres hospitalaris de Barcelona i la seva àrea metropolitana per desitjar uns bons Reis als nens malalts.