Els reis passen pel Mini

Alguns joves culers li van demanar a Leo Messi que renovi i es quedi

L'entrenament del Barça a portes obertes al Miniestadi ja s'ha convertit en una tradició d'aquestes dates nadalenques, i ahir es va tornar a confirmar. Més de 10.000 espectadors es van aplegar al Mini –10.408 en concret, alguns més que fa un any, però menys que en fa dos–, la majoria dels quals nens i nenes, que van poder observar des de molt a prop els seus ídols i van veure en directe com treballa el conjunt blaugrana, un privilegi que només es pot tenir en comptades ocasions. Ni el fred, ni la revenda, que s'ha convertit també en un clàssic d'aquesta cita però que ahir no va triomfar, tot i que va aigualir una mica la festa, ja que va deixar força gent a fora –alguns dels especuladors van intentar vendre sense gaire èxit les entrades a deu euros, el doble del que costaven per als no socis– no van impedir que es veiés un bon ambient al Mini, ja des de primera hora del dia. Tot just tocades les onze del matí, i quan molts dels assistents ja ocupaven, impacients, les seves localitats, els jugadors blaugrana, amb el cos tècnic al capdavant, i presentats per l'animador habitual del Camp Nou, Pep Callau, van saltar al terreny de joc, fent esclatar la bogeria col·lectiva dels presents, sota els acords del cant del Barça i un mar de banderes onejant amb els colors blaugrana i de la senyera.

L'entrenament va començar amb una fotografia de grup, i a continuació els integrants de la plantilla blaugrana –només hi faltava Jasper Cillessen, lesionat i que serà baixa un parell de setmanes–, van començar la sessió preparatòria amb unes suaus carreres i voltes a banda i banda del camp, per satisfer la totalitat dels aficionats, fos quina fos la seva ubicació. I és que cada dia no es pot veure des de només uns metres de distància com els jugadors blaugrana es passen la pilota a una velocitat endiablada. Difícil de seguir fins i tot a simple vista. Alguns joves culers també van aprofitar els primers moments de l'entrenament per demanar a Leo Messi la renovació, el qual també va tenir algunes pancartes dedicades –“Leo, 10.000 mil quilòmetres per una foto”, es podia veure en una– i que juntament amb Neymar o Suárez, però també d'altres com Ter Stegen o Samuel Umtiti, van ser els jugadors més aclamats de la sessió preparatòria. També es va felicitar Jordi Masip, que ahir va fer 28 anys, i es va poder comprovar que Jérémy Mathieu ja està plenament recuperat de la lesió que es va fer en la supercopa de Catalunya i que l'ha fet estar de baixa més de dos mesos. També va sorprendre Javier Mascherano fent un gol. Precisament, el Jefecito, un cop acabat l'entrenament, que va durar al voltant d'una hora i vint minuts, va destacar que “sempre és maco mostrar com es treballa a la gent que no té l'oportunitat de veure-ho habitualment”.

El final de la sessió, i abans que l'equip pugés altre cop a l'autocar per tornar cap al Camp Nou, també va ser el torn perquè els jugadors repartissin pilotes amb els colors blaugrana entre els presents a les graderies, es fessin fotografies i signessin autògrafs amb els que omplien les primeres files i també amb alguns seguidors discapacitats.

Després d'aquest bany de multituds que van viure al Miniestadi, els jugadors blaugrana i els membres del cos tècnic, acompanyats també de diversos directius, i membres de la Fundació FC Barcelona, van visitar diferents centres hospitalaris de Barcelona i l'àrea metropolitana: l'hospital de Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, Sant Pau, Can Ruti, l'hospital de Barcelona, el de Nens de Barcelona, el Cottolengo Pare Alegre i la casa Ronald McDonald. I en concret, Leo Messi i Luis Suárez, que, acompanyats de Pepe Costa i dels vicepresidents Jordi Moix i Jordi Mestre, van visitar l'hospital de Nens de Barcelona, es van trobar amb un vell conegut: l'exjugador, entre altres equips, de l'Espanyol, el Vila-real o la selecció espanyola i campió del món, Joan Capdevila. El de Tàrrega (38 anys), que hi té ingressat el més petit dels seus fills, va poder saludar l'astre argentí, amb qui tants cops es va enfrontar. l'hospital de Sant Joan de Déu, on van anar Piqué, Neymar, Alcácer, Umtiti i Sergi Roberto, i el de la Vall d'Hebron, on s'hi van desplaçar Rakitic, Denis, Iniesta, Jordi Alba i Masip van ser els centres hospitalaris amb més presència blaugrana. L'acte, emmarcat en la campanya de la Fundació del club Un somni per un regal, va permetre als blaugrana mostrar la seva vessant més solidària i humana i van fer realitat també els desitjos dels més petits, que van rebre diversos regals de mans dels cracs del Barça. Després d'una jornada plena d'emocions, avui, els de Luis Enrique reprendran l'activitat habitual i s'entrenaran a partir de les onze del matí a la ciutat esportiva, que serà l'últim entrenament abans de viatjar, demà, cap a Bilbao per disputar l'anada dels vuitens de final de copa. Divendres, a la una de la tarda –el retorn des de la capital biscaïna serà després del partit de dijous–, i dissabte, la plantilla també treballarà,per preparar el partit de la dissetena jornada lliga de diumenge a El Madrigal contra el Vila-real.

I el B, al Saló de la Infància