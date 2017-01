Messi, Iniesta, Neymar i Piqué són en l'onze FIFPro

Dilluns que ve se sabrà oficialment l'onze FIFPro de 2016, que serà premiat a Zuric en la gala The Best, i es podrà confirmar si coincideix amb el que s'ha filtrat durant les últimes hores per part de diferents fonts a les xarxes socials. De moment, ni la FIFA ni el sindicat mundial de futbolistes, FIFPro, l'han volgut oficialitzar. Hi estan inclosos quatre futbolistes del FC Barcelona: Leo Messi, Andrés Iniesta, Neymar Júnior i Gerard Piqué. L'argentí és també un dels principals candidats a guanyar el premi gros de la gala, que reconeix el millor futbolista del món, per bé que els rumors assenyalen que, com en la Pilota d'Or, l'escollit serà Cristiano Ronaldo. El portuguès és també un dels cinc jugadors del Real Madrid que apareixen en l'onze que s'ha filtrat. Els altres són els defenses Sergio Ramos i Marcelo, i els migcampistes Toni Kroos i Luka Modric. Completen l'equip el porter del Bayern de Munic i de la selecció alemanya, Manuel Neuer, i el defensa central del París Saint-Germain, i de la canarinha. Thiago Silva.

En tot cas, el que més destacaria d'aquest equip, escollit pels futbolistes de tot el planeta, és l'absència d'algun dels protagonistes principals de la passada temporada, com el davanter francès Antoine Griezmann, que va ser finalista de la Champions League amb l'Atlético de Madrid i de l'Eurocopa amb la selecció del seu país. A més, segons sembla, Griezmann compartirà el podi del premi The Best amb Cristiano Ronaldo i Messi. Tampoc no hi és el blaugrana Luis Suárez, que va ser distingit amb la Bota d'Or com al millor golejador de la temporada passada a Europa, ni el madridista Gareth Bale, ni cap de les estrelles de la Premier League.