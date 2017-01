La fòbia irracional cap a Iniesta i Neymar no afluixa

Molts futbolistes provoquen certa antipatia a algunes aficions o al públic en general, i les raons són diverses. Perquè viuen en el seu món i no toquen de peus a terra, per les seves declaracions o pel seu comportament dins el camp. Si n'hi ha algun que genera una estimació gairebé unànime és Andrés Iniesta. Mai una paraula fora de to, té el cap a lloc i dins el terreny de joc és exquisit. A San Mamés, però, pensen diferent, especialment pel què fa a la seva conducta dins el camp, i el que és un dels futbolistes més estimats del planeta, és objecte d'un odi immens des de fa anys. No és l'únic blaugrana, però, que és escridassat i xiulat cada cop que toca la pilota. També Neymar ha estat xiulat a l'estadi bilbaí. Les raons, però, són diferents.

El capità blaugrana és el que acumula més temporades aguantant la ràbia de l'afició de l'Athletic. Tot va començar el 25 de setembre del 2010. Aquella nit, el manxec va rebre una forta entrada de Fernando Amorebieta, que va ser expulsat per Mateu Lahoz. L'afició basca va interpretar que Iniesta exagerava l'entrada i que provocava injustament la vermella al defensa. A més, als aficionats blanc-i-vermells més nacionalistes no el veuen com un heroi per haver marcat en la final del mundial de Sud-àfrica el gol que va donar el triomf a la selecció espanyola, sinó al contrari. La diana de Johannesburg, que ha convertit a Iniesta en un heroi estatal, a qui aplaudeixen arreu d'Espanya, agreuja l'animadversió cap al 8 blaugrana. El migcampista ja ha estat xiulat en les últimes set temporades, però ell ni s'immuta. “És un estadi més”, ha afirmat el manxec sobre San Mamés en més d'una ocasió, deixant clar que l'antipatia que genera no el distreu ni l'afecta més del compte. El bilbaí seguirà sent, doncs, l'únic estadi de la lliga que no es rendeix als peus d'un dels millors del món.

Tampoc Neymar sembla que li afectin molt els xiulets que ha rebut en les visites a San Mamés. El brasiler és conscient que poc pot fer perquè l'afició de l'Athletic deixi de xiular-lo. La raó d'aquesta fòbia cap a l'11 blaugrana és el seu futbol. La lambretta, les filigranes que va oferir en la final de la copa contra l'Athletic al Camp Nou, i sobretot el barret sobre Bustinza, van despertar les ires de l'afició basca, que s'ha encarregat de recordar-li sempre que han pogut que per a ells és una falta de respecte. Demà, tant ell com Iniesta, tornaran a ser el blanc dels xiulets i crits.