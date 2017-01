Dos vells coneguts que no es cansen de trobar-se

Hi ha equips que tenen competicions fetitxe, i es podria dir que la copa del Rei ho és per al Barça i l'Athletic. És cert que els catalans tenen un palmarès molt extens, però els bascos basen el seu en la copa. Amb 28 i 23 copes respectivament, culers i lleons són els anomenats “reis de copes”, perquè són els equips que més vegades han aixecat aquest títols. No estranya, doncs, que s'hagin enfrontat tantes vegades en aquesta competició. És un autèntic clàssic en la competició del KO, i l'actual edició no podia fallar al que s'està convertint en tradició. Com s'entén, si no, que, en les últimes deu temporades, en sis s'hagin trobat en la copa? Tres finals, un encreuament a quarts i dos –incloent-hi el d'aquest curs– a vuitens. Una vegada més, els blaugrana i els blanc-i-vermells es veuran les cares en la competició que han guanyat més vegades. Per 24a vegada, que es diu aviat. El Barça i l'Athletic han disputat vuit finals l'un contra l'altre, i en eliminatòries s'han enfrontat 15 vegades. En aquesta ocasió, el bombo ha volgut que es repetís l'encreuament a vuitens de final per cinquè cop en la història.

Els Barça-Athletic, tant a Barcelona com a Bilbao, són un dels clàssics del futbol espanyol. En la copa del Rei però també en la lliga, ja que són dos dels tres únics equips –l'altre és el Real Madrid– que mai han baixat a segona divisió. A més, també és molt habitual veure'ls jugant l'un contra l'altre en finals de supercopa d'Espanya. La seva competició estel·lar, però, és la copa, i serà aquí on es tornin a trobar.

Balanç aclaparador

El Barça de Luis Enrique i l'Athletic de Valverde seran els protagonistes del partit número 40 de la copa entre els dos conjunts: vuit finals a partit únic més 31 partits d'eliminatòria (la semifinal de la temporada 1929/30 va jugar-se a tres partits). Serà a San Mamés, i el Barça espera guanyar-lo, igual que ha aconseguit en 22 ocasions, per 11 derrotes i sis empats. El balanç global és encara més aclaparador, i és que el Barça ha sortit vencedor en 16 enfrontaments –comptant les eliminatòries com un tot– en les 23 vegades que s'han encreuat. De les finals, el Barça n'ha guanyat sis, per dues de l'Athletic, mentre que, d'eliminatòries, n'han superat deu per les cinc que han superat els bascos. Luis Enrique espera seguir decantant aquesta balança cap al costat blaugrana. La història més recent està a favor dels catalans, i és que l'Athletic no tomba el Barça en un enfrontament de copa del Rei –ja sigui a un o a dos partits– des de l'any 1984. Aquell cop, els bascos van superar els blaugrana en una final que es va disputar al Santiago Bernabéu i que és recordada per una batalla campal.

Partits de molts gols

Els gols també acostumen a ser protagonistes en els matxs entre el Barça i l'Athletic, fet que es fa evident en comprovar que només tres dels 39 partits disputats fins ara han acabat amb empat a zero. L'últim va ser fa sis anys, en l'anada dels vuitens de final. Per contra, hi ha tres partits que tenen el rècord de més gols: el segon partit de la semifinal de la temporada 1929/30, la final de la 1941/42 i la tornada de la semifinal de la 1957/58, que van acabar amb set gols (4-3 a favor del Barça). En els 39 matxs que han jugat, s'han marcat 112 gols: 65 el Barça i 47 l'Athletic Club.