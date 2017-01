“El futur no existeix. Em centro en el present”

Luis Enrique ha comparegut avui al migdia davant els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al partit de demà a San Mamés contra l'Athletic Club, corresponent a l'anada dels vuitens de final de la copa del Rei. Primera roda de premsa de l'asturià del 2017. Discurs en la línia habitual. Cap pista del possible onze que jugarà contra l'Athletic i cap pista sobre el seu futur a la banqueta.

El futur no existeix. Quan més planifico les coses pitjor surten. Estic exclusivament centrat en el present. [Preguntat pel company d'Atresmedia, Xavi Riera, per si la seva carrera com entrenador no seria llarga, la resposta ha estat]: Ja t'agradaria.