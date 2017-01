La cavalcada d'Eric Abidal

L'Athletic-Barça d'avui no és el primer duel entre els dos grans dominadors de la copa que es disputa un 5 de gener. I és que aquesta nit es compliran sis anys exactes d'un altre duel entre els lleons i els blaugrana corresponent als vuitens de la copa, tot i que en aquella ocasió el partit va ser la tornada de l'eliminatòria, un duel farcit d'emoció pel 0-0 del Camp Nou, i en el qual el Barça va haver de suar de valent per passar a la següent eliminatòria. I és que aquell Athletic, llavors dirigit per Caparrós, era un conjunt aguerrit i intens, un tarannà que, unit a l'esperit de l'antic San Mamés i al fred i a la humitat propis de l'inici del gener, va convertir el partit en una autèntica prova de foc per al Barça de Guardiola, que, lluny del que solia ser habitual, en cap moment va ser capaç d'imposar el seu futbol de combinació. El partit, de fet, va ser una lluita física al centre del camp, amb moltes interrupcions i poques ocasions de gol. La més clara del Barça, a banda d'un parell de xuts llunyans de Xavi i de Pedro, va ser una rematada amb el cap de Villa que Gorka va desviar com va poder. I per part de l'Athletic, és clar, les aproximacions més perilloses les va protagonitzar Llorente en accions a pilota aturada.

En una situació tan delicada, era previsible que el partit i l'eliminatòria es decidissin en una jugada aïllada, i aquesta es va començar a fabricar en el minut 60, quan Guardiola va decidir substituir Adriano per Iniesta, per passar a un 3-4-3, i amb Abidal com a lateral esquerre –fins a aquell moment havia estat central, i a un gran nivell–. Aquesta variació tàctica, a banda d'aportar al Barça superioritat al centre del camp, va augmentar la presència d'Abidal a la zona ofensiva, fins al punt que el francès s'acabaria erigint en el gran salvador de l'equip, i ni més ni menys que amb el seu primer gol com a blaugrana, i el tercer de tota la seva carrera. La diana va néixer de les botes de Xavi, que després d'aguantar la pilota tot buscant la millor opció, va fer una passada entre línies per a Messi. I l'argentí, intel·ligent com sempre, va aguantar la possessió per atreure la defensa, el desconcert necessari perquè els seus companys es quedessin desmarcats. I el primer d'arribar a la zona de remat va ser Abi, que no va desaprofitar l'assistència de Messi per marcar un dels gols més desitjats per l'afició. De fet, aquells dies hi havia un grup a Facebook amb prop de cinc mil persones amb el nom de Volem celebrar el primer gol d'Abidal amb el Barça. El 22 blaugrana, és clar, es va tornar boig, corrent d'esquena i mostrant la llengua, sense que cap dels seus companys el pogués atrapar. “Està content com un nen”, va dir Keita després del duel. Tot i l'alegria, el Barça encara va haver de patir per celebrar l'accés, ja que poc després Llorente va aconseguir l'1-1, que va posar l'ai al cor a tot el barcelonisme fins al xiulet final. Per sort, el duel de la nit de Reis del 2011 serà per sempre el de la cavalcada d'Abidal. A veure qui es converteix sis anys després en el rei mag blaugrana de San Mamés.