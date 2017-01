Res no canvia per a Aleix Vidal en el nou any

Allò d'any nou, vida nova no és vàlid per a Aleix Vidal. Ahir, el lateral dret va ser un dels quatre futbolistes de la plantilla del Barça que va quedar fora de la primera llista de convocats de l'any 2017 i, per tant, no viatjarà a Bilbao per jugar, aquesta nit, contra l'Athletic l'anada dels vuitens de final de la copa. Els altres tres jugadors no citats són Denis Suárez, Jérémy Mathieu, que acaba de rebre l'alta mèdica, i el lesionat Jasper Cillessen. La participació de Vidal durant els 90 minuts dels dos partits contra l'Hèrcules, en l'anterior eliminatòria de la copa del Rei, i també en l'últim partit de la lligueta de la Champions, contra el Borussia Moenchengladbach, a l'estadi, va ser, doncs, un miratge. El de Puigpelat va jugar aquells tres partits per donar descans als seus companys. Per si no havia quedat prou clar, amb la convocatòria d'ahir Luis Enrique va tornar a demostrar que no compta amb ell.

El present d'Aleix Vidal és ben diferent del que tenia fa just un any, quan el final de la sanció de la FIFA permetia que ell i Arda Turan, fitxats l'estiu del 2015, poguessin estrenar-se amb la samarreta del Barça. En aquell moment, el món se li obria. Tot el contrari d'ara. Si en la meitat del curs passat en què va poder jugar va participar en 14 partits, nou de lliga i cinc de Champions, aquesta temporada només ha estat convocat en deu dels 27 partits oficials que ha disputat el seu equip. I la seva presència damunt la gespa ha estat encara menor, ja que solament n'ha jugat cinc: a més dels de l'Hèrcules i el Gladbach, els dos de supercopa d'Espanya, contra el Sevilla, i el de lliga contra l'Alavés. Això sí, quan ha jugat ho ha fet com a titular i no ha estat substituït. En tot cas, a hores d'ara l'únic motiu que podria fer romandre en el Barça Aleix Vidal fins a final de temporada és la possibilitat que Luis Enrique no continuï la temporada que ve.