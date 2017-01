“El futur no existeix. Prefereixo el present”

“Pensava que ser entrenador del Barça seria fàcil. Guanyes sempre. Però guanyar sempre també crema. Desgasta. Per això hi ha entrenadors que no hi poden estar per sempre.” Aquestes eren paraules de Luis Enrique en l'entrevista concedida fa ja dies a Barça TV. L'asturià tancava l'any de manera enigmàtica, afegint encara més dosis d'incertesa a la incògnita de la seva continuïtat. Acaba contracte a final de temporada i ara mateix continua sense haver-hi res clar. Almenys en l'àmbit públic. Renovació o final d'etapa. Aquesta és la qüestió. Però sembla que la resposta oficial va per llarg. Ahir, en la seva primera compareixença del 2017 davant dels mitjans de comunicació, hi havia expectació per veure si l'implicat aclaria aquelles paraules, o com a mínim per veure si donava alguna pista sobre si almenys ja té la decisió presa, però res. “El futur no existeix. Quan més planifico les coses pitjor surten. Prefereixo el present”, va expressar. Pilotes fora. Una paret. I cent per cent Luis Enrique va ser la resposta al company d'Atresmedia, Xavi Riera, quan aquest li va preguntar si la seva trajectòria a les banquetes no seria llarga, en referència a unes paraules recents de Pep Guardiola: “Ja t'agradaria.” Bon llaç final a la roda de premsa.

Cap pista quant al seu futur i cap pista sobre el possible onze del Barça d'avui a San Mamés. Masip o Ter Stegen? El trident o alternativa per a Paco Alcácer?... Res. L'hermetisme no troba una treva en la copa. “Tinc decidit el porter. Fa dies. Però no diré qui jugarà. Demà [avui per al lector] ho sabreu. Quan he fet excepcions ha estat perquè abans ho havia dit al jugador. No és el cas.” Pel que fa als sud-americans, tot en ordre: “Hem disfrutat tots de bastants dies de vacances. Tots han fet bé la feina i han complert amb les seves obligacions físiques. Estic gratament sorprès del treball del dia 2 i content amb la resposta i el nivell amb què han tornat tots els futbolistes. Tots els meus jugadors estan llestos per competir.”

Més extens va ser en l'anàlisi al rival del partit d'avui, un Athletic al qual ja van derrotar en la segona jornada de lliga, amb gol de Rakitic: “Serà una eliminatòria complicada. L'Athletic és un club amb tradició en la copa. El coneixem bé. És un equip que sempre ens genera problemes a través de la pressió. L'Athletic intenta ofegar-te sempre a prop de porteria. I en aquest sentit no crec que canviïn l'estil. És un equip valent.”

Per aquest 2017, Luis Enrique demana “salut esportiva” i “donar alegries a l'afició a final de temporada”. L'objectiu: “Mirar de ser encara millor equip i intentar aconseguir títols.” “Aquest mes de gener serà vital per seguir aspirant a tot”, va afegir. Mes de gener clau també pel que fa a possibles moviments de mercat: “Aquest sempre és un mercat complicat. Estic content amb la plantilla actual, però com a club estem obligats a estar atents.”