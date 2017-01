A prova només de tornar

L'any 2017 comença fort per al Barça. Només tres dies després que la totalitat de la plantilla tornés a la feina, el conjunt blaugrana visitarà avui, en la nit de Reis, el sempre complicat San Mamés, disposat a encarrilar el pas als quarts de final de copa, en què serà el tercer any seguit que es troba l'Athletic. Fa dues temporades, en la final del Camp Nou, i la passada, en els quarts de final. En els dos casos, els de Luis Enrique van ser els vencedors, però no així en la supercopa d'Espanya disputada fa un any i mig, que va ser per als bascos, amb aquell 4-0 per oblidar en l'anada. Per anar a trobar, però, l'últim cop que l'Athletic va superar els blaugrana en la copa, cal remuntar-se a la final de les puntades, el 1984. I pel que fa a una eliminatòria, s'ha d'anar fins al 1960. Aquest clàssic dels últims anys –el Barça ha estat el rival que més cops ha visitat el nou San Mamés– és també el de la copa, ja que, més enllà del fet que tant els uns com els altres són els dos equips que l'han guanyat més cops (28 el Barça i 23 l'Athletic), també s'han creuat pel camí un total de 23 vegades, vuit d'aquestes en la final.

Conscient de la dificultat que té aconseguir un bon resultat a San Mamés, on aquest curs el Barça ja ha guanyat –0-1, gol de Rakitic, en la segona jornada de lliga–, i que al davant hi haurà un rival que tret de sorpresa sortirà a pressionar molt amunt i que sempre els complica la vida, res no fa preveure que Luis Enrique reservi gaires peces clau, tot i que d'aquí a tres dies tocarà visitar El Madrigal en la lliga, sense gaire marge d'error, i la setmana vinent, el duel de tornada de l'eliminatòria que s'enceta avui. D'entrada, s'ha endut tots els teòrics titulars cap a Bilbao i només Aleix Vidal, Mathieu –ja amb l'alta mèdica– i Denis s'han quedat a Barcelona, a més del lesionat Jasper Cillessen. Un dels pocs dubtes, a priori, és saber qui ocuparà la porteria, a causa de la baixa de l'holandès, que era la tria per a la copa. Luis Enrique ja té decidit qui farà jugar sota pals, però ahir no va desvelar si l'escollit serà Ter Stegen o Jordi Masip, que només ha disputat quatre partits oficials amb el primer equip en dos anys i mig.

També faltarà veure qui acompanyarà al mig del camp Sergio Busquets, ja que la plaça del de Badia sembla assegurada, i Andrés Iniesta, clau per a la millora del joc de les últimes setmanes, i que també té tots els números per jugar des de l'inici avui a San Mamés. Més encara, si no ho fa la totalitat del trident. Messi, Suárez i Neymar, a més de Mascherano, han tornat de les vacances tres dies més tard que la resta, i si Luis Enrique dona descans a algun d'ells, Arda Turan, en un bon moment i que el mes de desembre va fer dos hat-tricks, i també Samuel Umtiti si El Jefecito és suplent, són els teòrics relleus. Més enllà d'això, no sembla que hi hagi d'haver gaires sorpreses més.

Menys temps que el Barça tindrà l'Athletic per preparar el següent duel, que serà diumenge a les dotze del migdia, encara que força més assequible que el del conjunt blaugrana a El Madrigal, ja que serà altre cop a San Mamés, i contra l'Alavés. Això, però, no impedirà que Ernesto Valverde posi tota la carn a la graella per intentar decantar l'eliminatòria de la seva part. De Marcos i Ager Aketxe i Lekue, lesionats, i Yeray Álvarez, operat la setmana passada del càncer testicular que se li ha detectat recentment, i que estava sent un puntal en l'eix de la defensa del conjunt biscaí, seran les úniques baixes per avui. Però el jove central de Barakaldo (21 anys) serà igualment un dels grans protagonistes d'aquesta nit de Reis, ja que entre altres iniciatives l'afició de l'Athletic té previst donar-li suport i ànims amb un aplaudiment massiu en el minut 27, que coincideix amb el seu dorsal. També és molt possible que els jugadors del conjunt basc saltin al camp amb samarretes de suport cap al seu company. D'altra banda, a qui ha pogut recuperar Valverde és a Beñat, tot i que sembla difícil que sigui titular, ja que arrossega molèsties. Amb poques opcions on escollir en defensa, i amb les forces clares al davant, els dubtes es traslladen al doble pivot, amb diversos candidats per ser a l'onze.