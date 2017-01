A totes les parcel·les

Als 53 anys, Narcís Julià se n'ha passat 36 entre el Saragossa (22) i el Girona (14), els dos clubs de la seva vida amb l'únic parèntesi de la seva etapa al FC Barcelona. I sempre que els dos equips s'han enfrontat, i en aquell moment Julià no estava vinculat a cap dels dos clubs, el gironí ha recorregut al cor i de sentiment. “Vaig amb qui més ho necessiti”, assegurava. No serà el cas del partit d'aquest diumenge a La Romareda, amb Narcís Julià com a pedra angular d'un projecte la finalitat del qual és retornar el Saragossa a l'elit del futbol. El gironí va ser escollit fa poc més d'un any (el desembre del 2015) perquè redrecés la nau aragonesa i li va oferir un càrrec que no havia ocupat en els 21 anys previs de vinculació amb el Saragossa: la direcció esportiva. El consell li va mig desbrossar el camí (quan va destituir l'anterior director esportiu, Ángel Martín, també es va ventilar l'entrenador, Ranko Popovic), però Julià no ha tingut un camí fàcil en un dels clubs més exigents de tot el mapa estatal i amb una de les aficions més fidels però alhora més dures. I en un moment delicat econòmicament. La primera aposta per a la banqueta de Narcís Julià va ser Lluís Carreras, que no se'n va sortir i va deixar la plantilla després de la sagnant derrota a Llagostera (6-2) en l'últim partit de la lliga passada, quan el Saragossa es jugava entrar al play-off. La segona aposta tampoc va ser reeixida i Luis Milla no ha aguantat ni mitja volta la pressió de La Romareda. Ara ha confiat l'equip a un tècnic amic pel qual posaria les mans al foc, tot i que l'únic cop que Julià i Agné havien coincidit va ser el curs 2002/03 (Julià era director esportiu del Girona i va acabar entrenant l'equip en el play-off d'ascens a segona B, amb Raül Agné com a jugador).

Al Saragossa, en els 21 anys previs a l'actual, Narcís Julià hi va estar 12 temporades com a jugador (tres a l'Aragón i nou al primer equip, amb 183 partits a primera divisió entre els anys 1985 i 1993). Les altres nou van ser a les banquetes (entrenador del juvenil, segon de Luis Costa al filial i segon del mateix Costa, de Chechu Rojo, de Juanma Lillo i de Víctor Fernández en el primer equip).

En el Girona, Narcís Julià hi ha estat un total de 14 temporades. Deu van ser com a jugador (del 1972 fins al 1982), des d'alevins fins al primer equip, tot i que es va saltar alguns graons (va pujar als 16 anys a la primera plantilla i va jugar tres anys a segona B abans de fitxar pel Saragossa). Va ser tres anys (2001/2004) director esportiu del club gironí, presidit aleshores per Jordi Roche, tot i que en el play-off del 2002/03 va assumir la banqueta després de la destitució de Josep Moratalla. En la temporada 2009/10, amb el Girona a segona A, Josep Gusó i Javi Salamero el van anar a buscar després de la destitució de Cristóbal Parralo perquè salvés l'equip. Julià ho va aconseguir en un any complicadíssim en l'aspecte econòmic i salvat al límit amb el penal de Kiko Ratón.